Українські військові збили 14 безпілотників ворога

Українські військові збили 14 безпілотників ворога
Протягом 72 дня героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам захисники України збили майже півтора десятка російських безпілотників.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.

6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".

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Теги: війна, ППО, Повітряні сили
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