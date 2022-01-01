Українські військові збили 14 безпілотників ворога
Сьогодні, 02:16
Протягом 72 дня героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам захисники України збили майже півтора десятка російських безпілотників.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.
6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.
6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".
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