Українські військові збили 14 безпілотників ворога





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



"Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.



6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 72 дня героїчного протистояння Українського війська рашистським окупантам захисники України збили майже півтора десятка російських безпілотників.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ."Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на Південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БпЛА агресора", - йдеться у повідомленні.6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників "Орлан-10".

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