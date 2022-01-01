В Одесі та області комендантська година 9 травня триватиме добу

В Одесі та області комендантська година 9 травня триватиме добу
В Одесі та Одеській області запровадили подовжену комендантську годину — вона триватиме весь день і всю ніч 9 травня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеську ОВА.

“Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року”, — повідомляє міськрада у Telegram-каналі.

Як відомо, у цей час заборонено перебувати людям у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

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Теги: Україна, війна, Одеса
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