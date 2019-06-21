Заступник генсека НАТО спрогнозував вирішальну фазу війни

Заступник генсека НАТО спрогнозував вирішальну фазу війни
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що війна в Україні увійде у вирішальну фазу найближчими тижнями.

Заступник генсека Альянсу не бачить ризиків ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю Al Jazeera, - пише ТСН.

"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними, навіть якщо війна триватиме більш тривалий час", - сказав один з керівників Альянсу.

Водночас Джоане наголосив, що Альянс не очікує ескалації війни та залучення до конфлікту НАТО.

"Ми не бачимо з військового погляду, що Росія хоче чи може ескалувати конфлікт, особливо з НАТО. Напевно, бентежним став той факт, що НАТО мобілізувало значні додаткові сили на східному фланзі, що ми вперше в історії активізували оборонний план для східних країн", - наголосив Джоане.

За його словами, війна в Україні буде продовжуватися "з більшою інтенсивністю і більшими жертвами", але ризику ескалації між Росією та НАТО немає.

"Ми намагаємося уникнути такого сценарію", - сказав він.

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Теги: НАТО, війна, ЗСУ
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