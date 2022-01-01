США дасть Україні безпілотників на 17,8 мільйона доларів





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"17,8 мільйона доларів за безпілотні авіаційні системи Switchblade", — сказав заступник міністра оборони США із закупівлі та підтримки Вільям ЛаПланте під час брифінгу.



Ці безпілотники будуть доставлені в Україну в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці, затвердженій у додатковому фінансуванні допомоги Україні, яке було ухвалено разом із великим законопроектом про витрати у Конгресі США у середині березня. За словами ЛаПланте, загальне фінансування USAI у цьому законопроекті склало 300 мільйонів доларів, і наразі Міністерство оборони виділило 136,8 мільйона доларів із цієї суми.



Загалом на 136,8 мільйона доларів було куплено та відправлено "безпілотні авіаційні системи, передову систему високоточної зброї, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, готові страви, навіть біноклі" у рамках восьми різних контрактів, додав ЛаПланте.



Міністерство оборони також використає фінансування у розмірі 1,45 мільярда доларів, схвалене Конгресом США на додаток до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів ракет Javelin та Stinger, а також ключових компонентів для цих ракет.



"Прямо зараз ми ведемо активні переговори — з армією — про Stinger та пов'язані з ними компоненти, і вони продовжуються. Поставки відбудуться до кінця травня", — додав ЛаПланте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони США заключить контракт на суму 17,8 млн доларів на виробництво і відправку безпілотників Switchblade в Україну.Про це повідомляє УНН , посилаючись на слова представника міністерства оборони під час брифінгу."17,8 мільйона доларів за безпілотні авіаційні системи Switchblade", — сказав заступник міністра оборони США із закупівлі та підтримки Вільям ЛаПланте під час брифінгу.Ці безпілотники будуть доставлені в Україну в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці, затвердженій у додатковому фінансуванні допомоги Україні, яке було ухвалено разом із великим законопроектом про витрати у Конгресі США у середині березня. За словами ЛаПланте, загальне фінансування USAI у цьому законопроекті склало 300 мільйонів доларів, і наразі Міністерство оборони виділило 136,8 мільйона доларів із цієї суми.Загалом на 136,8 мільйона доларів було куплено та відправлено "безпілотні авіаційні системи, передову систему високоточної зброї, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, готові страви, навіть біноклі" у рамках восьми різних контрактів, додав ЛаПланте.Міністерство оборони також використає фінансування у розмірі 1,45 мільярда доларів, схвалене Конгресом США на додаток до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів ракет Javelin та Stinger, а також ключових компонентів для цих ракет."Прямо зараз ми ведемо активні переговори — з армією — про Stinger та пов'язані з ними компоненти, і вони продовжуються. Поставки відбудуться до кінця травня", — додав ЛаПланте.

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