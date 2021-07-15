Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»
Сьогодні, 08:37
Показали становище волинських університетів у рейтингу всіх закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року.
Рейтинги оприлюднили на ресурсі «Вступ.ОСВІТА.UA», - пише проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик у фейсбуці.
Рейтинг містить майже 400 закладів, із яких 224 мали бюджетні місця. Обидва луцькі університети - ВНУ та ЛНТУ потрапили до числа 224.
Позиції Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету такі:
За кількістю осіб, зарахованих на бюджет ВНУ зайняв 13 місце, а ЛНТУ - 33 місце;
29 місце - за кількістю осіб, зарахованих на контракт у ВНУ. "Політех" зайняв 62 сходинку;
ВНУ посів 71 місце, а ЛНТУ - 117 за середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на бюджет;
За середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на контракт ВНУ отримав 74 місце, а ЛНТУ - 135 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рейтинги оприлюднили на ресурсі «Вступ.ОСВІТА.UA», - пише проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик у фейсбуці.
Рейтинг містить майже 400 закладів, із яких 224 мали бюджетні місця. Обидва луцькі університети - ВНУ та ЛНТУ потрапили до числа 224.
Позиції Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету такі:
За кількістю осіб, зарахованих на бюджет ВНУ зайняв 13 місце, а ЛНТУ - 33 місце;
29 місце - за кількістю осіб, зарахованих на контракт у ВНУ. "Політех" зайняв 62 сходинку;
ВНУ посів 71 місце, а ЛНТУ - 117 за середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на бюджет;
За середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на контракт ВНУ отримав 74 місце, а ЛНТУ - 135 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
73 доба війни: яка ситуація на усіх напрямках станом на 7 травня
Сьогодні, 08:38
Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»
Сьогодні, 08:37
США дасть Україні безпілотників на 17,8 мільйона доларів
Сьогодні, 07:26
Заступник генсека НАТО спрогнозував вирішальну фазу війни
Сьогодні, 04:23
Медіа