Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»

Показали становище волинських університетів у рейтингу всіх закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року.Рейтинги оприлюднили на ресурсі «Вступ.ОСВІТА.UA», - пише проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик у фейсбуці.Рейтинг містить майже 400 закладів, із яких 224 мали бюджетні місця. Обидва луцькі університети - ВНУ та ЛНТУ потрапили до числа 224.Позиції Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету такі:За кількістю осіб, зарахованих на бюджет ВНУ зайняв 13 місце, а ЛНТУ - 33 місце;29 місце - за кількістю осіб, зарахованих на контракт у ВНУ. "Політех" зайняв 62 сходинку;ВНУ посів 71 місце, а ЛНТУ - 117 за середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на бюджет;За середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на контракт ВНУ отримав 74 місце, а ЛНТУ - 135 місце.