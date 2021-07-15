Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»

Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»
Показали становище волинських університетів у рейтингу всіх закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року.

Рейтинги оприлюднили на ресурсі «Вступ.ОСВІТА.UA», - пише проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик у фейсбуці.

Рейтинг містить майже 400 закладів, із яких 224 мали бюджетні місця. Обидва луцькі університети - ВНУ та ЛНТУ потрапили до числа 224.

Позиції Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету такі:

За кількістю осіб, зарахованих на бюджет ВНУ зайняв 13 місце, а ЛНТУ - 33 місце;

29 місце - за кількістю осіб, зарахованих на контракт у ВНУ. "Політех" зайняв 62 сходинку;

ВНУ посів 71 місце, а ЛНТУ - 117 за середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на бюджет;

За середнім балом ЗНО абітурієнтів, яких зараховано на контракт ВНУ отримав 74 місце, а ЛНТУ - 135 місце.

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Теги: ВНУ, ЛНТУ, рейтинг, вступ
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