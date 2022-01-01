Кібератака: хакери надсилають українцям шкідливі електронні листи

Кібератака: хакери надсилають українцям шкідливі електронні листи
Українці стали отримувати шкідливі електронні листи від хакерів.

У Держспецзв'язку повідомляють, що листи надходять начебто від імені CERT-UA.

"Листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України), містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву «UkrScanner.rar», повідомили у Держспецзв’язку", - йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати.

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Теги: Держспецзв'язку, Україна, кібератака
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