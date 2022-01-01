США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777

США навчили понад 200 українських військових поводитися з гаубицями М777
США навчили понад 200 українських військовослужбовців поводженню з американськими гаубицями M777.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, - повідомляє НВ, посилаючись на СNN.

Він додав, що ще «понад 150» українських солдатів нині проходять підготовку поводження з цими гаубицями.

За його словами, також 15 українських військових пройшли навчання роботі з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64 та ще 60 – бронетранспортерами M-113.

4 травня ЗМІ повідомляли, що майже всі гаубиці, які США обіцяли Києву, вже перебувають «в українських руках».

Раніше Міноборони США показало підготовку 155 мм гаубиць M777 перед відправленням в Україну.

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Теги: Україна, війна, США, росія
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