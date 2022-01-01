Про атракціони, пальне та вбитих орків: добрі новини від ВолиньPost за 6 травня

Традиційно для рубрикими шукаємо лише позитивні новини, аби ви фокусувалися на хороших звістках перед сном.Європейський Союз запропонував накласти санкції на, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії. Раніше блок ввів санкції проти нього та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.Перші атракціони луна-парку зі столиці вже почали встановлювати у Центральному парку імені Лесі України.Провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Україна продовжує робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових.Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.Щоденна статистика щодо вбитих орків. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно склали:- особового складу - близько 24900 (+200) осіб,– танків ‒ 1110 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,– артилерійських систем – 502 (+3) од,– РСЗВ - 171 (+2) од,– засобів ППО - 83 (+0) од,– літаків – 199 (+3) од,– гелікоптерів – 155 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,– кораблів/катерів - 11 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12),– спеціальної техніки - 38 (+0),– крилатих ракет - 90 (+1),Найближчим часом відбудеться переформатування ринку і поставки пального з країн Європи будуть більш ритмічні. Відтак, ситуація з пальним має покращитися уже із середини травня.Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох із них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.Глава держави вручив бойову відзнаку незалежної України «Хрест бойових заслуг» командиру волинської 14-ї окремої механізованої бригади полковнику