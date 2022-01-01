Про атракціони, пальне та вбитих орків: добрі новини від ВолиньPost за 6 травня
Сьогодні, 23:34
Минає 72 доба запеклого протистояння добра та зла. Українці ще на один день стали ближчі до перемоги. Як кажуть, не підкорила Золота орда, не підкорить і московська!
Традиційно для рубрики Добрі новини від ВолиньPost ми шукаємо лише позитивні новини, аби ви фокусувалися на хороших звістках перед сном.
Сьогодні, 6 травня, нагадаємо вам про таке:
ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Європейський Союз запропонував накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше блок ввів санкції проти нього та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.
Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
До Луцька переїхав столичний луна-парк. ВІДЕО
Перші атракціони луна-парку зі столиці вже почали встановлювати у Центральному парку імені Лесі України.
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Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Україна продовжує робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових.
«Бойцы песок сиплют в топливную систему в танки, чтобы не идти в атаку», – перехоплена розмова окупантів СБУ
Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Втрати окупантів склали майже 25 тисяч осіб
Щоденна статистика щодо вбитих орків. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24900 (+200) осіб,
– танків ‒ 1110 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,
– артилерійських систем – 502 (+3) од,
– РСЗВ - 171 (+2) од,
– засобів ППО - 83 (+0) од,
– літаків – 199 (+3) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,
– кораблів/катерів - 11 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12),
– спеціальної техніки - 38 (+0),
– крилатих ракет - 90 (+1),
Ситуація з пальним покращиться із середини травня, – Герус
Найближчим часом відбудеться переформатування ринку і поставки пального з країн Європи будуть більш ритмічні. Відтак, ситуація з пальним має покращитися уже із середини травня.
«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох із них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.
У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр
Глава держави вручив бойову відзнаку незалежної України «Хрест бойових заслуг» командиру волинської 14-ї окремої механізованої бригади полковнику Олександру Охріменку.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Традиційно для рубрики Добрі новини від ВолиньPost ми шукаємо лише позитивні новини, аби ви фокусувалися на хороших звістках перед сном.
Сьогодні, 6 травня, нагадаємо вам про таке:
ЄС планує запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої
Європейський Союз запропонував накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка, припускають, тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше блок ввів санкції проти нього та двох його дочок, яких він мав із колишньою дружиною.
Ще одна парафія на Волині відреклася від Московського патріархату
Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Різдво-Богородичного храму сіл Вербичне та Туличів Ковельського (колишнього Турійського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
До Луцька переїхав столичний луна-парк. ВІДЕО
Перші атракціони луна-парку зі столиці вже почали встановлювати у Центральному парку імені Лесі України.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Із блокадного Маріуполя евакуювали ще 500 людей
Провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Україна продовжує робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових.
«Бойцы песок сиплют в топливную систему в танки, чтобы не идти в атаку», – перехоплена розмова окупантів СБУ
Російські солдати придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Втрати окупантів склали майже 25 тисяч осіб
Щоденна статистика щодо вбитих орків. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24900 (+200) осіб,
– танків ‒ 1110 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од,
– артилерійських систем – 502 (+3) од,
– РСЗВ - 171 (+2) од,
– засобів ППО - 83 (+0) од,
– літаків – 199 (+3) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,
– кораблів/катерів - 11 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12),
– спеціальної техніки - 38 (+0),
– крилатих ракет - 90 (+1),
Ситуація з пальним покращиться із середини травня, – Герус
Найближчим часом відбудеться переформатування ринку і поставки пального з країн Європи будуть більш ритмічні. Відтак, ситуація з пальним має покращитися уже із середини травня.
«Тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – окупанти скаржаться на великі втрати та боягузтво командирів
Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох із них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.
У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Зеленський вручив бойову відзнаку командиру 14 ОМБр
Глава держави вручив бойову відзнаку незалежної України «Хрест бойових заслуг» командиру волинської 14-ї окремої механізованої бригади полковнику Олександру Охріменку.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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