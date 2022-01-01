Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 7 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 18-23° тепла
У Луцьку температура вночі 9-11° тепла, вдень 20-22° тепла..
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 18-23° тепла
У Луцьку температура вночі 9-11° тепла, вдень 20-22° тепла..
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