Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 18-23° тепла



У Луцьку температура вночі 9-11° тепла, вдень 20-22° тепла..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 7 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 18-23° теплаУ Луцьку температура вночі 9-11° тепла, вдень 20-22° тепла..

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