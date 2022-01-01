У бою з російськими окупантами загинув волинянин

Царик Петро Вікторович з села Заставне Литовезької територіальної громади.



Про це йдеться на



"У ході виконання бойового завдання був вірний військовій присязі, виявив стійкість і мужність у бою за нашу Батьківщину. Прекрасна людина, син, батько, надійний друг і вірний син України

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться у повідомленні.



Героя зустрічатимуть орієнтовно 7 травня.



Час створення живого коридору пошани повідомляють на сторінці Литовезької ТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинувз села Заставне Литовезької територіальної громади.Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА."У ході виконання бойового завдання був вірний військовій присязі, виявив стійкість і мужність у бою за нашу Батьківщину. Прекрасна людина, син, батько, надійний друг і вірний син УкраїниВисловлюємо співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться у повідомленні.Героя зустрічатимуть орієнтовно 7 травня.Час створення живого коридору пошани повідомляють на сторінці Литовезької ТГ.

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