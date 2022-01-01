У бою з російськими окупантами загинув волинянин
Сьогодні, 16:44
У бою з окупантами загинув Царик Петро Вікторович з села Заставне Литовезької територіальної громади.
Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
"У ході виконання бойового завдання був вірний військовій присязі, виявив стійкість і мужність у бою за нашу Батьківщину. Прекрасна людина, син, батько, надійний друг і вірний син України
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться у повідомленні.
Героя зустрічатимуть орієнтовно 7 травня.
Час створення живого коридору пошани повідомляють на сторінці Литовезької ТГ.
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Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук. Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
"У ході виконання бойового завдання був вірний військовій присязі, виявив стійкість і мужність у бою за нашу Батьківщину. Прекрасна людина, син, батько, надійний друг і вірний син України
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться у повідомленні.
Героя зустрічатимуть орієнтовно 7 травня.
Час створення живого коридору пошани повідомляють на сторінці Литовезької ТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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