Сільрада на Волині віддає в оренду базу відпочинку за одну копійку

Сільрада на Волині віддає в оренду базу відпочинку за одну копійку
Прилісненська сільська рада має намір віддати в оренду на 25 років цегляний будинок бази відпочинку «Тросне».

Аукціон триває на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини.

Цегляний будинок бази відпочинку «Тросне» належить до комунальної власності сільради. Він розташований у селі Карасин на Маневиччині. Будівлю зведено у 1981 році.

Площа нерухомості – 53,2 метри квадратні.

Стартова вартість орендної плати за місяць – одна копійка.

Пропонований термін оренди – 25 років.

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