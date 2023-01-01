Сільрада на Волині віддає в оренду базу відпочинку за одну копійку





Аукціон триває на сайті prozorro.sale, - пишуть



Цегляний будинок бази відпочинку «Тросне» належить до комунальної власності сільради. Він розташований у селі Карасин на Маневиччині. Будівлю зведено у 1981 році.



Площа нерухомості – 53,2 метри квадратні.



Стартова вартість орендної плати за місяць – одна копійка.



Пропонований термін оренди – 25 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прилісненська сільська рада має намір віддати в оренду на 25 років цегляний будинок бази відпочинку «Тросне».Аукціон триває на сайті prozorro.sale, - пишуть Волинські новини. Цегляний будинок бази відпочинку «Тросне» належить до комунальної власності сільради. Він розташований у селі Карасин на Маневиччині. Будівлю зведено у 1981 році.Площа нерухомості – 53,2 метри квадратні.Стартова вартість орендної плати за місяць – одна копійка.Пропонований термін оренди – 25 років.

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