На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю

Олександром Лисицею.



Про це повідомив мер міста Борис Карпус.



Сотні людей: близьких і незнайомих, друзів і сусідів, волонтерів, прийшли провести Героя в останню земну дорогу.



"Радісна посмішка Олександра застигла на портреті. Таким, завжди усміхненим, його і пам‘ятатимемо. Добра душа і сміливе серце Героя зупинилося на полі бою. У боротьбі за Україну. Дякуємо йому за сміливість, за самопожертву й за мирне небо над нами. Хай Господь пошле терпіння та сили родині, щоб прожити це горе", - написав Карпус.



Нагадаємо, Олександр Лисиця, 1978 року народження,











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 9 липня, у Нововолинську попрощалися з ГероємПро це повідомив мер містаСотні людей: близьких і незнайомих, друзів і сусідів, волонтерів, прийшли провести Героя в останню земну дорогу."Радісна посмішка Олександра застигла на портреті. Таким, завжди усміхненим, його і пам‘ятатимемо. Добра душа і сміливе серце Героя зупинилося на полі бою. У боротьбі за Україну. Дякуємо йому за сміливість, за самопожертву й за мирне небо над нами. Хай Господь пошле терпіння та сили родині, щоб прожити це горе", - написав Карпус.Нагадаємо, Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.

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