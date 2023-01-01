На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
Учора, 9 липня, у Нововолинську попрощалися з Героєм Олександром Лисицею.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
Сотні людей: близьких і незнайомих, друзів і сусідів, волонтерів, прийшли провести Героя в останню земну дорогу.
"Радісна посмішка Олександра застигла на портреті. Таким, завжди усміхненим, його і пам‘ятатимемо. Добра душа і сміливе серце Героя зупинилося на полі бою. У боротьбі за Україну. Дякуємо йому за сміливість, за самопожертву й за мирне небо над нами. Хай Господь пошле терпіння та сили родині, щоб прожити це горе", - написав Карпус.
Нагадаємо, Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.
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Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
Сотні людей: близьких і незнайомих, друзів і сусідів, волонтерів, прийшли провести Героя в останню земну дорогу.
"Радісна посмішка Олександра застигла на портреті. Таким, завжди усміхненим, його і пам‘ятатимемо. Добра душа і сміливе серце Героя зупинилося на полі бою. У боротьбі за Україну. Дякуємо йому за сміливість, за самопожертву й за мирне небо над нами. Хай Господь пошле терпіння та сили родині, щоб прожити це горе", - написав Карпус.
Нагадаємо, Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.
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