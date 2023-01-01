На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю

На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Учора, 9 липня, у Нововолинську попрощалися з Героєм Олександром Лисицею.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

Сотні людей: близьких і незнайомих, друзів і сусідів, волонтерів, прийшли провести Героя в останню земну дорогу.

"Радісна посмішка Олександра застигла на портреті. Таким, завжди усміхненим, його і пам‘ятатимемо. Добра душа і сміливе серце Героя зупинилося на полі бою. У боротьбі за Україну. Дякуємо йому за сміливість, за самопожертву й за мирне небо над нами. Хай Господь пошле терпіння та сили родині, щоб прожити це горе", - написав Карпус.

Нагадаємо, Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.

На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю


На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Сьогодні, 10:52
СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині
Сьогодні, 10:50
У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
«Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО «Волинський, Житомирський та Рівненський напрямки будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями», – Наєв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса
Сьогодні, 10:10
За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко За вільну Україну віддав життя Герой з Волині Дмитро Ципко
Сьогодні, 09:59
Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги: четверо загиблих
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Устилузі» службовий пес знайшов в авто наркотики
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині провели в останню дорогу Героя Олександра Лисицю
Сьогодні, 11:18
 0
Вирощувала на городі: у волинянки вилучили понад 500 рослин маку
Сьогодні, 10:52
 0
СБУ затримала інформатора рф, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині
Сьогодні, 10:50
 0
У озері на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8