На Луганщині загинув захисник з Волині Олександр Лисиця
Сьогодні, 12:35
Війна забрала життя ще одного мужнього воїна з Нововолинська - Олександра Лисиці.
Про це 7 липня повідомив мер міста Борис Карпус.
Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це 7 липня повідомив мер міста Борис Карпус.
Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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