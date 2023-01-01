На Луганщині загинув захисник з Волині Олександр Лисиця

Олександра Лисиці.



Про це 7 липня повідомив мер міста Борис Карпус.



Олександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя ще одного мужнього воїна з Нововолинська -Про це 7 липня повідомив мер містаОлександр Лисиця, 1978 року народження, загинув на Луганщині.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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