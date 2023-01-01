23-річний захисник з Волині став Героєм України посмертно

Едуарду Камардіну з Ратного.



Про це



«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Камардіну Едуарду Руслановичу — капітану (посмертно)» – йдеться у документі.



Нагадаємо,



Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.



5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звання Герой України присвоїли 23-річному загиблому захисникуз Ратного.Про це йдеться в Указі Президента України від 8 липня 2023 року.«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Камардіну Едуарду Руслановичу — капітану (посмертно)» – йдеться у документі.Нагадаємо, хлопець у 2016 році закінчив ліцей №1 смт Ратне ім. В. Газіна. Та в тому ж році вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив.Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію