23-річний захисник з Волині став Героєм України посмертно

23-річний захисник з Волині став Героєм України посмертно
Звання Герой України присвоїли 23-річному загиблому захиснику Едуарду Камардіну з Ратного.

Про це йдеться в Указі Президента України від 8 липня 2023 року.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Камардіну Едуарду Руслановичу — капітану (посмертно)» – йдеться у документі.

Нагадаємо, хлопець у 2016 році закінчив ліцей №1 смт Ратне ім. В. Газіна. Та в тому ж році вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку згодом успішно закінчив.

Проходив службу у військовій частині А2980, на посаді командира мотопіхотної роти.

5 вересня 2022 року, під час наступальної операції Збройних сил України, в ході виконання бойового завдання, на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув.

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Теги: війна, Росія, Україна
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