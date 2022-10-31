Син потрапив у ДТП: уродженець рф виманив у 81-річного лучанина понад 150 тисяч гривень

Зловмисник, який скористався довірою пенсіонера з Луцька та видурив у нього майже 160 тисяч гривень, постане перед Законом. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.В суботу, 8 липня, до поліції звернувся 81-річний мешканець Луцька про те, що невідома особа ошукала його на значну суму грошей.За відомою схемою “ваш родич у біді”, зловмисник зателефонував до пенсіонера та повідомив, що його син потрапив у ДТП та потрібні фінанси в сумі 30 тисяч доларів США для проведення невідкладної операції.Таким чином, скориставшись довірою, зловмисник приїхав до чоловіка додому та отримав від нього 150 тисяч гривень та 200 доларів США, після чого подався у невідомому напрямку.Шляхом преведених оперативно-розшукових заходів та завдяки співпраці з київськими колегами, волинські поліцейські встановили особу зловмисника та його місце перебування. Ним виявився 32-річний уродженець російської федерації, мешканець іншої області. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України у м. Києві.При затриманні у нього виявили та вилучили 125 тисяч гривень та 200 доларів США.Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині зловмиснику вже оголошено про підозру за цією статтею.