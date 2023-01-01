Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський
Сьогодні, 13:43
У Бахмуті росіяни перебувають в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Сирський зазначив, що аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.
Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.
Нагадаємо, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса.
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Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Сирський зазначив, що аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.
Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.
Нагадаємо, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса.
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