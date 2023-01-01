Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський

Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський
У Бахмуті росіяни перебувають в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом. Воїни 77 окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян.

Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.

Нагадаємо, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили вже 169 кв. км – це як ціла Одеса.

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Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
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