Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій

Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій
На війні загинув воїн з Волині Палій Юрій Сергійович, 02.01.1987 року народження.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

Захисник отримав поранення несумісні з життям.

"Воїн з 2010 по 2023-ій з короткими періодами відпочинку служив у Військово-Морських Силах ЗСУ, в Державній прикордонній службі України та в Сухопутних військах ЗСУ. Втратили ще одного Героя, ще одне молоде життя, ще одного сина України", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна
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