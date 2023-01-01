Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій
Сьогодні, 13:22
На війні загинув воїн з Волині Палій Юрій Сергійович, 02.01.1987 року народження.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
Захисник отримав поранення несумісні з життям.
"Воїн з 2010 по 2023-ій з короткими періодами відпочинку служив у Військово-Морських Силах ЗСУ, в Державній прикордонній службі України та в Сухопутних військах ЗСУ. Втратили ще одного Героя, ще одне молоде життя, ще одного сина України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
Захисник отримав поранення несумісні з життям.
"Воїн з 2010 по 2023-ій з короткими періодами відпочинку служив у Військово-Морських Силах ЗСУ, в Державній прикордонній службі України та в Сухопутних військах ЗСУ. Втратили ще одного Героя, ще одне молоде життя, ще одного сина України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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