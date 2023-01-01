Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій

Палій Юрій Сергійович, 02.01.1987 року народження.



Про це



Захисник отримав поранення несумісні з життям.



"Воїн з 2010 по 2023-ій з короткими періодами відпочинку служив у Військово-Морських Силах ЗСУ, в Державній прикордонній службі України та в Сухопутних військах ЗСУ. Втратили ще одного Героя, ще одне молоде життя, ще одного сина України", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з Волині, 02.01.1987 року народження.Про це повідомили у Ратнівській громаді.Захисник отримав поранення несумісні з життям."Воїн з 2010 по 2023-ій з короткими періодами відпочинку служив у Військово-Морських Силах ЗСУ, в Державній прикордонній службі України та в Сухопутних військах ЗСУ. Втратили ще одного Героя, ще одне молоде життя, ще одного сина України", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію