Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні
Сьогодні, 13:50
Міського голову Рівного Олександра Третяка суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Відповідне рішення 10 липня озвучив суддя Петро Денисюк.
Про це пише Суспільне.
Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити. Сам мер з відрядження у Німеччині написав, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".
Що це за справа
Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.
Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.
Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.
Рішення суду
10 липня суддя Петро Денисюк оголосив рішення. Згідно з ним, міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Це передбачає покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.
Це рішення відповідач може оскаржити у десятиденний термін.
Позиція Третяка
У понеділок, 10 липня, ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".
"Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском", — пише Олександр Третяк у Telegram.
Крім цього, мер прокоментував своє відрядження до Німеччини.
"Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — зазначив мер.
Суспільне намагається з'ясувати, чи подаватиме захист міського голови апеляцію.
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Про це пише Суспільне.
Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити. Сам мер з відрядження у Німеччині написав, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".
Що це за справа
Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.
Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.
Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.
Рішення суду
10 липня суддя Петро Денисюк оголосив рішення. Згідно з ним, міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Це передбачає покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.
Це рішення відповідач може оскаржити у десятиденний термін.
Позиція Третяка
У понеділок, 10 липня, ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".
"Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском", — пише Олександр Третяк у Telegram.
Крім цього, мер прокоментував своє відрядження до Німеччини.
"Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — зазначив мер.
Суспільне намагається з'ясувати, чи подаватиме захист міського голови апеляцію.
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