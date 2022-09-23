Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні

Олександра Третяка суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Відповідне рішення 10 липня озвучив суддя Петро Денисюк.



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Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити. Сам мер з відрядження у Німеччині написав, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".



Що це за справа



Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.



Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.



Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.



Рішення суду



10 липня суддя Петро Денисюк оголосив рішення. Згідно з ним, міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Це передбачає покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.



Це рішення відповідач може оскаржити у десятиденний термін.



Позиція Третяка

У понеділок, 10 липня, ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".



"Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском", — пише Олександр Третяк у Telegram.



Крім цього, мер прокоментував своє відрядження до Німеччини.



"Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — зазначив мер.



Суспільне намагається з'ясувати, чи подаватиме захист міського голови апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міського голову Рівногосуд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Відповідне рішення 10 липня озвучив суддяПро це пише Суспільне Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити. Сам мер з відрядження у Німеччині написав, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.10 липня суддя Петро Денисюк оголосив рішення. Згідно з ним, міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Це передбачає покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.Це рішення відповідач може оскаржити у десятиденний термін.Позиція ТретякаУ понеділок, 10 липня, ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду"."Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском", — пише Олександр Третяк у Telegram.Крім цього, мер прокоментував своє відрядження до Німеччини."Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — зазначив мер.Суспільне намагається з'ясувати, чи подаватиме захист міського голови апеляцію.

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