Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні

Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні
Міського голову Рівного Олександра Третяка суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Відповідне рішення 10 липня озвучив суддя Петро Денисюк.

Про це пише Суспільне.

Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити. Сам мер з відрядження у Німеччині написав, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".

Що це за справа

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.

Рішення суду

10 липня суддя Петро Денисюк оголосив рішення. Згідно з ним, міського голову визнано винним у корупційному правопорушенні. Це передбачає покарання у вигляді штрафу 6 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік.

Це рішення відповідач може оскаржити у десятиденний термін.

Позиція Третяка
У понеділок, 10 липня, ще до засідання суду міський голова написав у Telegram, що "сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду".

"Вже сьогодні, ми очікуємо рішення суду проти мене, яке буде використано для подальших маніпуляцій щодо посади міського голови. На жаль, попри безглуздість справи, маємо інформацію: брудне замовлення прийняте і має бути виконано... Абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском", — пише Олександр Третяк у Telegram.

Крім цього, мер прокоментував своє відрядження до Німеччини.

"Суддя прийняв рішення проводити судове засідання без моєї присутності, розкручуючи плітки про моє "ухиляння від суду". Доношу до вашого відома, що ще в травні (до того як дана справа потрапила до даного судді) ми розпочали переговори з нашими німецькими містами-партнерами про зустріч на їхній території і 19 червня я отримав офіційне запрошення відвідати наших друзів, які надають чималу допомогу Рівному", — зазначив мер.

Суспільне намагається з'ясувати, чи подаватиме захист міського голови апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівне, міський голова, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині молодика, який вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини, звільнили з-під варти
Сьогодні, 14:28
На Сумщині оголосили примусову евакуацію з 5-кілометрової зони прикордоння з рф
Сьогодні, 14:00
Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні
Сьогодні, 13:50
Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський
Сьогодні, 13:43
Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
23 вересень, 2022, 12:17
У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію У Рівному заочно засудили жінку, яка працювала на Росію
11 квітень, 2022, 23:52
У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
25 березень, 2021, 17:00
Міського голову Каменя-Каширського, депутата і землевпорядника судитимуть за хабарництво Міського голову Каменя-Каширського, депутата і землевпорядника судитимуть за хабарництво
06 січень, 2021, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині молодика, який вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини, звільнили з-під варти
Сьогодні, 14:28
 0
На Сумщині оголосили примусову евакуацію з 5-кілометрової зони прикордоння з рф
Сьогодні, 14:00
 0
Суд відсторонив мера Рівного на рік: його визнали винним у корупційному адмінпорушенні
Сьогодні, 13:50
 0
Ворог перебуває в пастці: ЗСУ беруть під вогневий контроль Бахмут, – Сирський
Сьогодні, 13:43
 0
Від рук окупантів загинув Герой з Волині Юрій Палій
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8