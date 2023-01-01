На Волині молодика, який вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини, звільнили з-під варти





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише



Нагадаємо, що



Відомо, що 30 червня 2023 року близько 12:00 неподалік будинку №1 в провулку Шевченка у Ковелі зловмисник підійшов до неповнолітньої зі спини, після чого руками штовхнув її, притиснувши до стіни будинку. Користуючись розгубленістю дівчини, він просунув руку під сукню, стискаючи сідниці, а іншою рукою мацав оголені груди, потім продовжив торкатися різних частин тіла. Дівчина чинила опір…



Поліцейські приїхали до насильника додому та відвезли його в районне управління Національної поліції. Йому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, покарання за яке передбачене до 7 років позбавлення волі.



В судовому засіданні підозрюваний сказав, що «нічого поганого не вчиняв, хотів тільки познайомитися із дівчиною». Він офіційно не працює, але отримує щомісячний дохід до 15 000 грн від підрядних робіт на будівництві. У нього маються збереження 40 000 грн. Він проживає разом із батьками, дружиною, яка щойно народила дитину і дитиною, якій два роки.



Адвокат підтримав ці доводи, просив відмовити у триманні під вартою, оскільки причетність його підзахисного не доведена, також останній має захворювання голови, яке потребує лікування та відповідних психологічних умов.



В клопотанні слідчий зазначив, що домашній арешт не може бути застосовано у зв’язку із тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення.



Суд зважив на те, що зловмисник «має на утриманні двох малолітніх дітей, одружений, дружина непрацездатна по догляду за новонародженою дитиною, він не судимий, відомості про негативну характеристику та адміністративні стягнення відсутні, проживає з батьками, що вказує на міцний сімейний зв’язок».



Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про достатню репутацію підозрюваного для достатності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту… Крім того, перебуваючи вдома під наглядом правоохоронних органів та залишаючись в сім’ї, на думку слідчого судді, буде дотримано психологічної обстановки та рекомендацій, зазначених у висновку лікаря для попередження прогресувань його захворювання – йдеться в ухвалі суду



Суд констатував, що ковельчанин був затриманий 30 червня після вчинення кримінального правопорушення. Наявні факти вказують на те, що саме він вчинив злочин.



Слідчий суддя Олексій Шишилін ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло цілодобово.



Чоловіка звільнили з-під варти в залі суду.



Як повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури, таке рішення прокурори будуть оскаржувати, наполягатимуть на взятті його під варту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанин, підозрюваний у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої, виявляється, є одруженим та має на утриманні двох малолітніх дітей.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель Медіа. Нагадаємо, що 24-річному жителю Ковеля за напад на 15-річну дівчину суд обрав домашній арешт. Відомо, що 30 червня 2023 року близько 12:00 неподалік будинку №1 в провулку Шевченка у Ковелі зловмисник підійшов до неповнолітньої зі спини, після чого руками штовхнув її, притиснувши до стіни будинку. Користуючись розгубленістю дівчини, він просунув руку під сукню, стискаючи сідниці, а іншою рукою мацав оголені груди, потім продовжив торкатися різних частин тіла. Дівчина чинила опір…Поліцейські приїхали до насильника додому та відвезли його в районне управління Національної поліції. Йому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, покарання за яке передбачене до 7 років позбавлення волі.В судовому засіданні підозрюваний сказав, що «нічого поганого не вчиняв, хотів тільки познайомитися із дівчиною». Він офіційно не працює, але отримує щомісячний дохід до 15 000 грн від підрядних робіт на будівництві. У нього маються збереження 40 000 грн. Він проживає разом із батьками, дружиною, яка щойно народила дитину і дитиною, якій два роки.Адвокат підтримав ці доводи, просив відмовити у триманні під вартою, оскільки причетність його підзахисного не доведена, також останній має захворювання голови, яке потребує лікування та відповідних психологічних умов.В клопотанні слідчий зазначив, що домашній арешт не може бути застосовано у зв’язку із тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення.Суд зважив на те, що зловмисник «має на утриманні двох малолітніх дітей, одружений, дружина непрацездатна по догляду за новонародженою дитиною, він не судимий, відомості про негативну характеристику та адміністративні стягнення відсутні, проживає з батьками, що вказує на міцний сімейний зв’язок».Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про достатню репутацію підозрюваного для достатності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту… Крім того, перебуваючи вдома під наглядом правоохоронних органів та залишаючись в сім’ї, на думку слідчого судді, буде дотримано психологічної обстановки та рекомендацій, зазначених у висновку лікаря для попередження прогресувань його захворювання – йдеться в ухвалі судуСуд констатував, що ковельчанин був затриманий 30 червня після вчинення кримінального правопорушення. Наявні факти вказують на те, що саме він вчинив злочин.Слідчий суддяухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло цілодобово.Чоловіка звільнили з-під варти в залі суду.Як повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури, таке рішення прокурори будуть оскаржувати, наполягатимуть на взятті його під варту.

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