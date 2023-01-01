Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: стало відомо про загибель Героя з Волині Юрія Свиридюка
Сьогодні, 14:50
Сьогодні, 10 липня, стало відомо про смерть військового Свиридюка Юрія Івановича з Ківерцівської громади.
Про це повідомили у громаді.
Захисник 1969 року народження, житель села Озеро. Загинув 8 липня 2023 року поблизу н.п. Ямпіль, отримавши мінно-вибухові поранення та опіки всього тіла.
Юрій Свиридюк був сміливим і відданим воїном, який ставив інтереси нашої нації на перше місце.
"Втрата військовослужбовця Юрія буде відчуватися глибокою скорботою серед нас. Він залишися в наших серцях як Герой, який віддав своє життя за свою країну. Давайте разом висловимо наше глибоке співчуття родині. В цей скрутний час нехай наша підтримка і щирі слова допоможуть їм знайти силу і пережити цю важку втрату. Нехай пам'ять про Юрія Свиридюка завжди буде в наших серцях і нагадуватиме про непохитну відданість та жертовність наших військових", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Захисник 1969 року народження, житель села Озеро. Загинув 8 липня 2023 року поблизу н.п. Ямпіль, отримавши мінно-вибухові поранення та опіки всього тіла.
Юрій Свиридюк був сміливим і відданим воїном, який ставив інтереси нашої нації на перше місце.
"Втрата військовослужбовця Юрія буде відчуватися глибокою скорботою серед нас. Він залишися в наших серцях як Герой, який віддав своє життя за свою країну. Давайте разом висловимо наше глибоке співчуття родині. В цей скрутний час нехай наша підтримка і щирі слова допоможуть їм знайти силу і пережити цю важку втрату. Нехай пам'ять про Юрія Свиридюка завжди буде в наших серцях і нагадуватиме про непохитну відданість та жертовність наших військових", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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