Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: стало відомо про загибель Героя з Волині Юрія Свиридюка

Отримав мінно-вибухові травми та опіки всього тіла: стало відомо про загибель Героя з Волині Юрія Свиридюка
Сьогодні, 10 липня, стало відомо про смерть військового Свиридюка Юрія Івановича з Ківерцівської громади.

Про це повідомили у громаді.

Захисник 1969 року народження, житель села Озеро. Загинув 8 липня 2023 року поблизу н.п. Ямпіль, отримавши мінно-вибухові поранення та опіки всього тіла.

Юрій Свиридюк був сміливим і відданим воїном, який ставив інтереси нашої нації на перше місце.

"Втрата військовослужбовця Юрія буде відчуватися глибокою скорботою серед нас. Він залишися в наших серцях як Герой, який віддав своє життя за свою країну. Давайте разом висловимо наше глибоке співчуття родині. В цей скрутний час нехай наша підтримка і щирі слова допоможуть їм знайти силу і пережити цю важку втрату. Нехай пам'ять про Юрія Свиридюка завжди буде в наших серцях і нагадуватиме про непохитну відданість та жертовність наших військових", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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