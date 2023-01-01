Лучани провели в останню дорогу Героя Олексія Ходирєва
Сьогодні, 12:57
Сьогодні, 10 липня, у Луцьку попрощалися з Героєм Олексієм Ходирєвим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олексія Ходирєва (20.06.1983 року народження), який загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Тіло Героя доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олексія Ходирєва (20.06.1983 року народження), який загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Тіло Героя доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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