Лучани провели в останню дорогу Героя Олексія Ходирєва

Олексієм Ходирєвим.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олексія Ходирєва (20.06.1983 року народження), який загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Тіло Героя доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією.



Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







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