Безвісти зник два тижні тому: розшукують 44-річного чоловіка з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Іщика Андрія Васильовича, 01.05.1979 р.н, жителя Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 1 липня зник, де перебуває нині – невідомо. Востаннє його бачили на проспекті Грушевського у Луцьку.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, коротке, очі карі.
Особливі прикмети: татуювання на передпліччі «DAVID» та «VALERIYA».
Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 1 липня зник, де перебуває нині – невідомо. Востаннє його бачили на проспекті Грушевського у Луцьку.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, коротке, очі карі.
Особливі прикмети: татуювання на передпліччі «DAVID» та «VALERIYA».
Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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