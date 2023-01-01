Безвісти зник два тижні тому: розшукують 44-річного чоловіка з Луцька. ФОТО

Іщика Андрія Васильовича, 01.05.1979 р.н, жителя Луцька.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловік 1 липня зник, де перебуває нині – невідомо. Востаннє його бачили на проспекті Грушевського у Луцьку.



Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, коротке, очі карі.



Особливі прикмети: татуювання на передпліччі «DAVID» та «VALERIYA».



Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 01.05.1979 р.н, жителя Луцька.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік 1 липня зник, де перебуває нині – невідомо. Востаннє його бачили на проспекті Грушевського у Луцьку.Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 178 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, коротке, очі карі.Особливі прикмети: татуювання на передпліччі «DAVID» та «VALERIYA».Громадян, яким що-небудь відомо про зниклого, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

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