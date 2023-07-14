Помер військовослужбовець з Волині Сергій Шмалько
Сьогодні, 10:30
Помер військовослужбовець Збройних сил України Шмалько Сергій Валерійович, 08.05.1985 року народження.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Захисник був жителем смт. Вишневе, помер у віці 38 років. Жителі громади мають можливість висловити шану померлому захиснику. Прощання відбудеться сьогодні 14.07.2023 року об 11 годині, вулиця Шаповала, 13. Поховають Сергія на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого захисника. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Захисник був жителем смт. Вишневе, помер у віці 38 років. Жителі громади мають можливість висловити шану померлому захиснику. Прощання відбудеться сьогодні 14.07.2023 року об 11 годині, вулиця Шаповала, 13. Поховають Сергія на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого захисника. Вічна пам'ять!
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