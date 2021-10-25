На Волині п'яна 25-річна водійка збила пішохідку та втекла з місця ДТП
Сьогодні, 11:18
На Волині водійка керувала у стані сп’яніння та збила пішохідку. Автопригода трапилася учора, 13 липня, по вулиці Центральній у селі Машів на Любомльщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
25-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Opel Cadet, збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла.
Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,6 проміле алкоголю в крові.
Водійку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.
Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
25-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Opel Cadet, збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла.
Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,6 проміле алкоголю в крові.
Водійку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.
Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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