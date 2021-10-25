На Волині п'яна 25-річна водійка збила пішохідку та втекла з місця ДТП

На Волині п'яна 25-річна водійка збила пішохідку та втекла з місця ДТП
На Волині водійка керувала у стані сп’яніння та збила пішохідку. Автопригода трапилася учора, 13 липня, по вулиці Центральній у селі Машів на Любомльщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

25-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Opel Cadet, збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. Водійка з місця пригоди втекла.

Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав 2,6 проміле алкоголю в крові.

Водійку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Пішохідку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до восьми років позбавлення волі.
На Волині п'яна 25-річна водійка збила пішохідку та втекла з місця ДТП

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, водійка, пішохідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Renault в'їхав у лафет з легковиками: повідомили деталі ДТП на Володимирській
Сьогодні, 11:37
Яку зарплатню отримав новий голова Луцької райради
Сьогодні, 11:25
На Волині п'яна 25-річна водійка збила пішохідку та втекла з місця ДТП
Сьогодні, 11:18
У Луцьку на Володимирській – ДТП: автівки зазнали значних ушкоджень. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Безвісти зник два тижні тому: розшукують 44-річного чоловіка з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка У Луцьку під колеса Peugeot потрапила 35-річна пішохідка
13 липень, 11:22
На Волині водійка в'їхала в авто перед пішохідним переходом: постраждала 20-річна дівчина На Волині водійка в'їхала в авто перед пішохідним переходом: постраждала 20-річна дівчина
08 червень, 10:55
На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку
25 жовтень, 2021, 11:05
На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО
12 липень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада перенесла святкування Різдва на 25 грудня
Сьогодні, 12:05
 0
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
Сьогодні, 11:50
 0
Помер священник з Луцького району
Сьогодні, 11:40
 0
Renault в'їхав у лафет з легковиками: повідомили деталі ДТП на Володимирській
Сьогодні, 11:37
 0
Яку зарплатню отримав новий голова Луцької райради
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8