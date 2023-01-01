Яку зарплатню отримав новий голова Луцької райради

Олександр Гурський, якого







Після того як колишній очільник Луцької райради



Згідно із цим документом, пан Гурський, крім посадового окладу, отримуватиме: надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування (приблизно 700 гривень) та за вислугу років, за виконання особливо важливої роботи (50% посадового окладу), щомісячну премію на суму окладу, щорічні матеріальні допомоги й премії до державних свят.



Як повідомили «Силі правди» в Луцькій райраді, сума окладу очільника представницького органу нині становить 15 520 гривень. Нескладні арифметичні операції показують, що Олександру Гурському в місяць набігатиме приблизно 41 тисяча гривень. На руки в такому разі він отримуватиме приблизно 33 тисячі гривень. До речі, за минулих пів червня голова районної ради заробив 15 472 гривні «чистими».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , якого 14 червня цього року обрали головою Луцької районної ради , за пів місяця на посаді отримав майже 15,5 тисяч гривень заробітної плати. Сила правди порахувала, скільки надалі зароблятиме очільник району.Після того як колишній очільник Луцької райради Олександр Омельчук утік за кордон і склав повноваження , новим головою під час позачергової сесії 14 червня 2023 року депутати обрали Олександра Гурського. Тоді ж ухвалили рішення «Про умови оплати праці голови районної ради».Згідно із цим документом, пан Гурський, крім посадового окладу, отримуватиме: надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування (приблизно 700 гривень) та за вислугу років, за виконання особливо важливої роботи (50% посадового окладу), щомісячну премію на суму окладу, щорічні матеріальні допомоги й премії до державних свят.Як повідомили «Силі правди» в Луцькій райраді, сума окладу очільника представницького органу нині становить 15 520 гривень. Нескладні арифметичні операції показують, що Олександру Гурському в місяць набігатиме приблизно 41 тисяча гривень. На руки в такому разі він отримуватиме приблизно 33 тисячі гривень. До речі, за минулих пів червня голова районної ради заробив 15 472 гривні «чистими».

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