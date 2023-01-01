Помер священник з Луцького району
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У четвер, 13 липня 2023 року, помер клірик Волинської єпархії (УПЦ МП), колишній настоятель Свято-Миколаївської громади села Жидичин Луцького району протоієрей Володимир Гелета.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Відспівування священника відбудеться у п’ятницю, 14 липня, в Свято-Миколаївському тимчасовому храмі с. Жидичин. Початок літургії – о 8 годині, опісля – чин відспівування.
Народився священник 10 жовтня 1960 року в селі Страклів Дубенського району Рівненської області.
Нагадаємо, під Луцьком священик УПЦ (МП) Володимир Гелета стріляв в людей під церквою.
Священник з Жидичина, який стріляв у людей, вночі проник у дзвіницю храму і зламав ногу при втечі.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Відспівування священника відбудеться у п’ятницю, 14 липня, в Свято-Миколаївському тимчасовому храмі с. Жидичин. Початок літургії – о 8 годині, опісля – чин відспівування.
Народився священник 10 жовтня 1960 року в селі Страклів Дубенського району Рівненської області.
Нагадаємо, під Луцьком священик УПЦ (МП) Володимир Гелета стріляв в людей під церквою.
Священник з Жидичина, який стріляв у людей, вночі проник у дзвіницю храму і зламав ногу при втечі.
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