Рада перенесла святкування Різдва на 25 грудня





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише



Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.



Окрім того,



15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам'ять державотворця Володимира Великого;

1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.



Железняк відзначив, що в цьому році День Української Державності ще буде 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.



У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації. Мовляв, успішна боротьба за ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню українців мати власні традиції, свята тощо.



Там також зазначено, що українському народові тривалий час нав'язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.



Чому існують дві дати святкування Різдва?



Святкування Різдва 25 грудня часто пов’язують із католицизмом, а 7 січня — з православ’ям. Але насправді дата святкування в усіх однакова, різниця лише в системі літочислення.



У 1918 році Україна перейшла на григоріанський календар. Західні церкви відзначають Різдво за григоріанським календарем, а східні — за юліанським.



Митрополит Православної церкви України Епіфаній висловлювався щодо ймовірного перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня ще у 2020 році. Тоді в інтерв'ю «Радіо Свобода» він зазначав, що це буде можливо тоді, «коли Церква дозріє, народ, що вірує, до цього дозріє». У цьому питанні ПЦУ, мовляв, опиратиметься на думку вірян.



Відтак ПЦУ 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід із 1 вересня цього року на новий новоюліанський календар. За ним живе більшість православних церков світу. Цей календар, зокрема, передбачає святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 9431, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.Окрім того,15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам'ять державотворця Володимира Великого;1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.Железняк відзначив, що в цьому році День Української Державності ще буде 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації. Мовляв, успішна боротьба за ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню українців мати власні традиції, свята тощо.Там також зазначено, що українському народові тривалий час нав'язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.Святкування Різдва 25 грудня часто пов’язують із католицизмом, а 7 січня — з православ’ям. Але насправді дата святкування в усіх однакова, різниця лише в системі літочислення.У 1918 році Україна перейшла на григоріанський календар. Західні церкви відзначають Різдво за григоріанським календарем, а східні — за юліанським.Митрополит Православної церкви Українивисловлювався щодо ймовірного перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня ще у 2020 році. Тоді в інтерв'ю «Радіо Свобода» він зазначав, що це буде можливо тоді, «коли Церква дозріє, народ, що вірує, до цього дозріє». У цьому питанні ПЦУ, мовляв, опиратиметься на думку вірян.Відтак ПЦУ 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід із 1 вересня цього року на новий новоюліанський календар. За ним живе більшість православних церков світу. Цей календар, зокрема, передбачає святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію