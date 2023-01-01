У Луцьку нацгвардієць виконав одне з найважчих спортивних випробувань для військових. ФОТО

Гвардієцьстав переможцем з кросфіту у волинському підрозділі НГУ, а нещодавно отримав нагороду і за виконання кросфіт-комплексу Мерфі на змаганнях з нагоди Дня національної поліції України в Луцьку.Про це повідомляє Нацгвардія України.«Я змалечку підтримував форму, працюючи з власною вагою, а потім почав тягати «залізо». Але професійним спортсменом ніколи не був і не йшов до рекордів. Займаюся спортом для власного задоволення», – каже Андрій.Комплекс Мерфі, який він виконав, вважається одним із найважчих спортивних випробувань для військовослужбовців. Він передбачає 1,6 кілометра бігу, 100 підтягувань, 200 відтискань від землі, 300 присідань, а на завершення знову біг на ту саму дистанцію. Додатковим викликом є те, що він виконується у бронежилеті й в обмеженому часі – треба вкластися в 55 хвилин. Андрій упорався за 54 хвилини і 2 секунди.«Я вперше проходив це випробування. Хотів перевірити себе на міцність. Спочатку й не думав, що можу вкластися в заданий час. Було так важко, що в кінці вже біг, напевно, лише на характері – щоб не здатися. Але наш інструктор підказав мені, що я ще можу фінішувати вчасно, якщо прискорюся. Довелося викластися на всі сто, і результатом я задоволений», – каже він.Три роки тому Андрій та його двоюрідний братсвідомо йшли на службу до Нацгвардії, зацікавившись її функціями і завданнями. Одним із мотивів був інтерес до зброї, який виник іще в шкільні роки:«З 9-го класу ми з друзями грали в страйкбол, причому комбінували його з елементами комп’ютерної гри «Сталкер». У страйкболі зброя є копією бойової, але стріляє пластиковими кулями. Влучання бувають дуже болючими. Щоб було цікавіше, ми вмикали уяву – і навколо нас ніби оживав світ «Сталкера» з радіацією, зоною відчуження і монстрами. Ззовні на нашу гру людям було дивно дивитися», – посміхається Андрій.Сьогодні гвардієць несе службу зі справжньою зброєю та набоями – у підрозділі, що охороняє громадський порядок.«У службі з охорони громадського порядку мені подобається те, що ми спілкуємося з людьми і допомагаємо запобігти злочинам», – каже Андрій.