У Луцьку нацгвардієць виконав одне з найважчих спортивних випробувань для військових. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Гвардієць Андрій став переможцем з кросфіту у волинському підрозділі НГУ, а нещодавно отримав нагороду і за виконання кросфіт-комплексу Мерфі на змаганнях з нагоди Дня національної поліції України в Луцьку.
Про це повідомляє Нацгвардія України.
«Я змалечку підтримував форму, працюючи з власною вагою, а потім почав тягати «залізо». Але професійним спортсменом ніколи не був і не йшов до рекордів. Займаюся спортом для власного задоволення», – каже Андрій.
Комплекс Мерфі, який він виконав, вважається одним із найважчих спортивних випробувань для військовослужбовців. Він передбачає 1,6 кілометра бігу, 100 підтягувань, 200 відтискань від землі, 300 присідань, а на завершення знову біг на ту саму дистанцію. Додатковим викликом є те, що він виконується у бронежилеті й в обмеженому часі – треба вкластися в 55 хвилин. Андрій упорався за 54 хвилини і 2 секунди.
«Я вперше проходив це випробування. Хотів перевірити себе на міцність. Спочатку й не думав, що можу вкластися в заданий час. Було так важко, що в кінці вже біг, напевно, лише на характері – щоб не здатися. Але наш інструктор підказав мені, що я ще можу фінішувати вчасно, якщо прискорюся. Довелося викластися на всі сто, і результатом я задоволений», – каже він.
Три роки тому Андрій та його двоюрідний брат Михайло свідомо йшли на службу до Нацгвардії, зацікавившись її функціями і завданнями. Одним із мотивів був інтерес до зброї, який виник іще в шкільні роки:
«З 9-го класу ми з друзями грали в страйкбол, причому комбінували його з елементами комп’ютерної гри «Сталкер». У страйкболі зброя є копією бойової, але стріляє пластиковими кулями. Влучання бувають дуже болючими. Щоб було цікавіше, ми вмикали уяву – і навколо нас ніби оживав світ «Сталкера» з радіацією, зоною відчуження і монстрами. Ззовні на нашу гру людям було дивно дивитися», – посміхається Андрій.
Сьогодні гвардієць несе службу зі справжньою зброєю та набоями – у підрозділі, що охороняє громадський порядок.
«У службі з охорони громадського порядку мені подобається те, що ми спілкуємося з людьми і допомагаємо запобігти злочинам», – каже Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Нацгвардія України.
«Я змалечку підтримував форму, працюючи з власною вагою, а потім почав тягати «залізо». Але професійним спортсменом ніколи не був і не йшов до рекордів. Займаюся спортом для власного задоволення», – каже Андрій.
Комплекс Мерфі, який він виконав, вважається одним із найважчих спортивних випробувань для військовослужбовців. Він передбачає 1,6 кілометра бігу, 100 підтягувань, 200 відтискань від землі, 300 присідань, а на завершення знову біг на ту саму дистанцію. Додатковим викликом є те, що він виконується у бронежилеті й в обмеженому часі – треба вкластися в 55 хвилин. Андрій упорався за 54 хвилини і 2 секунди.
«Я вперше проходив це випробування. Хотів перевірити себе на міцність. Спочатку й не думав, що можу вкластися в заданий час. Було так важко, що в кінці вже біг, напевно, лише на характері – щоб не здатися. Але наш інструктор підказав мені, що я ще можу фінішувати вчасно, якщо прискорюся. Довелося викластися на всі сто, і результатом я задоволений», – каже він.
Три роки тому Андрій та його двоюрідний брат Михайло свідомо йшли на службу до Нацгвардії, зацікавившись її функціями і завданнями. Одним із мотивів був інтерес до зброї, який виник іще в шкільні роки:
«З 9-го класу ми з друзями грали в страйкбол, причому комбінували його з елементами комп’ютерної гри «Сталкер». У страйкболі зброя є копією бойової, але стріляє пластиковими кулями. Влучання бувають дуже болючими. Щоб було цікавіше, ми вмикали уяву – і навколо нас ніби оживав світ «Сталкера» з радіацією, зоною відчуження і монстрами. Ззовні на нашу гру людям було дивно дивитися», – посміхається Андрій.
Сьогодні гвардієць несе службу зі справжньою зброєю та набоями – у підрозділі, що охороняє громадський порядок.
«У службі з охорони громадського порядку мені подобається те, що ми спілкуємося з людьми і допомагаємо запобігти злочинам», – каже Андрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
У Луцьку нацгвардієць виконав одне з найважчих спортивних випробувань для військових. ФОТО
Сьогодні, 12:20
На Волині затримали водія з підробленим посвідченням
Сьогодні, 12:15
Рада перенесла святкування Різдва на 25 грудня
Сьогодні, 12:05
Медіа