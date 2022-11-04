На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
Сьогодні, 14 липня, волинські піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"14 липня з 13:30 до 15:30 біля села Березолуки Луцького району піротехніки ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на території Волинської області. Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
"14 липня з 13:30 до 15:30 біля села Березолуки Луцького району піротехніки ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на території Волинської області. Розмінування планове. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів", - йдеться в повідомленні.
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