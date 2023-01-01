Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії

Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
У поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо загибелі та травмування людей у селі Веселе Луцького району учора, 13 липня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у коментарі у секторі комунікації поліції області.

Нагадаємо, після падіння бетонної плити один із чоловіків загинув, інший зміг вибратися із пастки, але отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Відомо, що відомості внесли за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Як повідомили у поліції, трагедія сталася на одному із підприємств району. Загиблий та постраждалий – працівники іншого підприємства, яких найняли для виконання робіт.

Чоловіки – мешканці Рівненщини.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 13:05
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
У Луцьку нацгвардієць виконав одне з найважчих спортивних випробувань для військових. ФОТО
Сьогодні, 12:20
На Волині затримали водія з підробленим посвідченням
Сьогодні, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, – ДПСУ
Сьогодні, 13:30
 0
Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні
Сьогодні, 13:15
 0
Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
 0
Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8