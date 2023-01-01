Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
У поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо загибелі та травмування людей у селі Веселе Луцького району учора, 13 липня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у коментарі у секторі комунікації поліції області.
Нагадаємо, після падіння бетонної плити один із чоловіків загинув, інший зміг вибратися із пастки, але отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Відомо, що відомості внесли за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.
Як повідомили у поліції, трагедія сталася на одному із підприємств району. Загиблий та постраждалий – працівники іншого підприємства, яких найняли для виконання робіт.
Чоловіки – мешканці Рівненщини.
Слідство триває.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у коментарі у секторі комунікації поліції області.
Нагадаємо, після падіння бетонної плити один із чоловіків загинув, інший зміг вибратися із пастки, але отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Відомо, що відомості внесли за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.
Як повідомили у поліції, трагедія сталася на одному із підприємств району. Загиблий та постраждалий – працівники іншого підприємства, яких найняли для виконання робіт.
Чоловіки – мешканці Рівненщини.
Слідство триває.
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