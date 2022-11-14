Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО
Сьогодні, 21:08
На Волині на двох чоловіків впала бетонна плита. Один з чоловіків помер.
Бійці ДСНС з-під бетонної плити дістали чоловіка та разом з медиками намагалися його реанімувати. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
13 липня о 19:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району.
На місце події спрямували рятувальників 20 Державної пожежно-рятувальної частини смт Торчин та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з-під плити й разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть.
Обставини надзвичайної події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бійці ДСНС з-під бетонної плити дістали чоловіка та разом з медиками намагалися його реанімувати. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
13 липня о 19:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району.
На місце події спрямували рятувальників 20 Державної пожежно-рятувальної частини смт Торчин та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з-під плити й разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть.
Обставини надзвичайної події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські медики врятували хлопчика, який постраждав у ДТП. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Ситуація на фронті станом на вечір 13 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня
Сьогодні, 20:00
В Україні з'явилася перша база даних щодо нерухомості УПЦ МП
Сьогодні, 19:16
Медіа