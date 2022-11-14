Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО

Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО
На Волині на двох чоловіків впала бетонна плита. Один з чоловіків помер.

Бійці ДСНС з-під бетонної плити дістали чоловіка та разом з медиками намагалися його реанімувати. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.

13 липня о 19:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району.
Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО

На місце події спрямували рятувальників 20 Державної пожежно-рятувальної частини смт Торчин та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО

По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з-під плити й разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть.
Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО

Обставини надзвичайної події встановлюються.

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Теги: Волинь, трагедія, Веселе
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