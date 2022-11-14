Смертельна трагедія: на Волині двох чоловіків привалило бетонною плитою. ФОТО

На Волині на двох чоловіків впала бетонна плита. Один з чоловіків помер.Бійці ДСНС з-під бетонної плити дістали чоловіка та разом з медиками намагалися його реанімувати. Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.13 липня о 19:00 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Веселе Луцького району бетонна плита впала на 2-х людей в селі Веселе Луцького району.На місце події спрямували рятувальників 20 Державної пожежно-рятувальної частини смт Торчин та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення.По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небезпечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з-під плити й разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть.Обставини надзвичайної події встановлюються.