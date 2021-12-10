Волинські медики врятували хлопчика, який постраждав у ДТП. ФОТО





Про це повідомили на сторінці медзакладу.



12-річний хлопчик був госпіталізований «швидкою» з травмами внаслідок ДТП, із внутрішньочеревною кровотечею. Після огляду дитячим хірургом був встановлений діагноз: тупа травма живота, розрив селезінки. Даний стан потребує надання невідкладної медичної допомоги.



У терміновому порядку було проведено оперативне втручання: спленектомія (видалення селезінки).



Пацієнт втратив багато крові, тому одночасно потребував негайного переливання. Завдячуючи нашим донорам, Лікарняний банк крові НЦМЛ постійно має запаси, які зберігаються у морозильних камерах.

Операція пройшла успішно! Дякуємо хірургічній бригаді, як врятувала життя хлопчика.



Маленький пацієнт уже виписаний додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики Нововолинської центральної міської лікарні врятували життя дитині.Про це повідомили на сторінці медзакладу.12-річний хлопчик був госпіталізований «швидкою» з травмами внаслідок ДТП, із внутрішньочеревною кровотечею. Після огляду дитячим хірургом був встановлений діагноз: тупа травма живота, розрив селезінки. Даний стан потребує надання невідкладної медичної допомоги.У терміновому порядку було проведено оперативне втручання: спленектомія (видалення селезінки).Пацієнт втратив багато крові, тому одночасно потребував негайного переливання. Завдячуючи нашим донорам, Лікарняний банк крові НЦМЛ постійно має запаси, які зберігаються у морозильних камерах.Операція пройшла успішно! Дякуємо хірургічній бригаді, як врятувала життя хлопчика.Маленький пацієнт уже виписаний додому.

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