Волинські медики врятували хлопчика, який постраждав у ДТП. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Медики Нововолинської центральної міської лікарні врятували життя дитині.
Про це повідомили на сторінці медзакладу.
12-річний хлопчик був госпіталізований «швидкою» з травмами внаслідок ДТП, із внутрішньочеревною кровотечею. Після огляду дитячим хірургом був встановлений діагноз: тупа травма живота, розрив селезінки. Даний стан потребує надання невідкладної медичної допомоги.
У терміновому порядку було проведено оперативне втручання: спленектомія (видалення селезінки).
Пацієнт втратив багато крові, тому одночасно потребував негайного переливання. Завдячуючи нашим донорам, Лікарняний банк крові НЦМЛ постійно має запаси, які зберігаються у морозильних камерах.
Операція пройшла успішно! Дякуємо хірургічній бригаді, як врятувала життя хлопчика.
Маленький пацієнт уже виписаний додому.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу.
12-річний хлопчик був госпіталізований «швидкою» з травмами внаслідок ДТП, із внутрішньочеревною кровотечею. Після огляду дитячим хірургом був встановлений діагноз: тупа травма живота, розрив селезінки. Даний стан потребує надання невідкладної медичної допомоги.
У терміновому порядку було проведено оперативне втручання: спленектомія (видалення селезінки).
Пацієнт втратив багато крові, тому одночасно потребував негайного переливання. Завдячуючи нашим донорам, Лікарняний банк крові НЦМЛ постійно має запаси, які зберігаються у морозильних камерах.
Операція пройшла успішно! Дякуємо хірургічній бригаді, як врятувала життя хлопчика.
Маленький пацієнт уже виписаний додому.
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