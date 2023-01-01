На Волині знайшли двох чоловіків, які пішли з дому

На Волині правоохоронці встановили місцеперебування двох чоловіків, яких розшукували раніше.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Так, знайшли, 05.11.1980 р.н., жителя Луцька, який ще 1 червня пішов з дому та по 13 липня не повернувся.Також вдалося розшукати, 18.01.1991 р.н., жителя с. Ярівка, що на Горохівщині. Чоловік 11 липня ввечері поїхав з дому на велосипеді.Наразі з чоловіками усе гаразд. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.