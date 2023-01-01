На Волині знайшли двох чоловіків, які пішли з дому

На Волині знайшли двох чоловіків, які пішли з дому
На Волині правоохоронці встановили місцеперебування двох чоловіків, яких розшукували раніше.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Так, знайшли Бондаря Сергія Володимировича, 05.11.1980 р.н., жителя Луцька, який ще 1 червня пішов з дому та по 13 липня не повернувся.
На Волині знайшли двох чоловіків, які пішли з дому


Також вдалося розшукати Шановського Івана Вікторовича, 18.01.1991 р.н., жителя с. Ярівка, що на Горохівщині. Чоловік 11 липня ввечері поїхав з дому на велосипеді.
На Волині знайшли двох чоловіків, які пішли з дому

Наразі з чоловіками усе гаразд. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: розшук
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