Закон про медичний канабіс і сонячна панель для бабусі: добрі новини від ВолиньPost за 13 липня

Наші журналісти продовжують оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини. Частіше усміхайтеся, бо позитив додає нам бойового духу!Сьогодні, 13 липня, ми писали про таке:Лучанинна міжнародному легкоатлетичному турнірі в Чехії здобув золоту та срібну медалі.61-ші змагання Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 11 липня відбулися у місті Табор.Ерік Костриця змагався на двох дистанціях. У бігу на 200 метрів став першим з результатом 21.12, на дистанції 100 метрів показав час 10.57 та посів друге місце.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб,- танків ‒ 4092 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,- артилерійських систем – 4425 (+23) од,- РСЗВ – 678 (+4) од,- засобів ППО ‒ 421 (+6) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,- спеціальної техніки ‒ 652 (+5).11-річназ Краматорська намалювала портрет свого Герояі відправила його поштою.У свій день народження Валерій Федорович отримав Софійчин подарунок!Завершили роботи на правій частині штучної споруди на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі –Любешів – Дольськ, неподалік міста Ківерці. Завдяки чому покращили транспортне сполучення між цим населеним пунктом та обласним центром Волині.Коли волонтери кілька років тому вперше завітали до 87-річної пані Ганни у село Кримне Старовижівського району, вона зізналася: три доби нічого не їла. Аби зігрітися, вона з самого ранку топила піч, а вночі не спала, щоб вогонь не погас. Старість, холод, розчарування і темрява — жінка була покинута в розваленій хатині без жодних умов для життя посеред поля на Волині.На Театральному майдані у Луцьку вже сьогодні, 13 липня, відкривають для відвідувачів масштабний арт-проєкт «Модуль тимчасовості» (МОТ), складений із 27 контейнерів-модулів. Він діятиме протягом місяця, до 13 серпня.Чергова група волинських рятувальників проходить навчання з керування БпЛА.Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.