Закон про медичний канабіс і сонячна панель для бабусі: добрі новини від ВолиньPost за 13 липня
Сьогодні, 23:23
Наші журналісти продовжують оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини. Частіше усміхайтеся, бо позитив додає нам бойового духу!
Сьогодні, 13 липня, ми писали про таке:
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Лучанин Ерік Костриця на міжнародному легкоатлетичному турнірі в Чехії здобув золоту та срібну медалі.
61-ші змагання Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 11 липня відбулися у місті Табор.
Ерік Костриця змагався на двох дистанціях. У бігу на 200 метрів став першим з результатом 21.12, на дистанції 100 метрів показав час 10.57 та посів друге місце.
ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 421 (+6) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 652 (+5).
Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО
11-річна Софійка з Краматорська намалювала портрет свого Героя Валерія Залужного і відправила його поштою.
У свій день народження Валерій Федорович отримав Софійчин подарунок!
У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО
Завершили роботи на правій частині штучної споруди на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі –Любешів – Дольськ, неподалік міста Ківерці. Завдяки чому покращили транспортне сполучення між цим населеним пунктом та обласним центром Волині.
Не спала, щоб не погас вогонь: у бабусі, яка живе в полі на Волині, з'явилася власна сонячна панель
Коли волонтери кілька років тому вперше завітали до 87-річної пані Ганни у село Кримне Старовижівського району, вона зізналася: три доби нічого не їла. Аби зігрітися, вона з самого ранку топила піч, а вночі не спала, щоб вогонь не погас. Старість, холод, розчарування і темрява — жінка була покинута в розваленій хатині без жодних умов для життя посеред поля на Волині.
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
На Театральному майдані у Луцьку вже сьогодні, 13 липня, відкривають для відвідувачів масштабний арт-проєкт «Модуль тимчасовості» (МОТ), складений із 27 контейнерів-модулів. Він діятиме протягом місяця, до 13 серпня.
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Чергова група волинських рятувальників проходить навчання з керування БпЛА.
Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
На Волині повернули у власність держави земельну ділянку вартістю 95 мільйонів
На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.
У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну
На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.
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Сьогодні, 13 липня, ми писали про таке:
На легкоатлетичному турнірі у Чехії лучанин здобув дві медалі
Лучанин Ерік Костриця на міжнародному легкоатлетичному турнірі в Чехії здобув золоту та срібну медалі.
61-ші змагання Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána 11 липня відбулися у місті Табор.
Ерік Костриця змагався на двох дистанціях. У бігу на 200 метрів став першим з результатом 21.12, на дистанції 100 метрів показав час 10.57 та посів друге місце.
ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 13 липня. Отже, загальні бойові втрати противника станом на 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7999 (+9) од,
- артилерійських систем – 4425 (+23) од,
- РСЗВ – 678 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 421 (+6) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6995 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 652 (+5).
Намалювала портрет свого Героя: 11-річна дівчинка з Краматорська відправила Залужному подарунок поштою. ФОТО
11-річна Софійка з Краматорська намалювала портрет свого Героя Валерія Залужного і відправила його поштою.
У свій день народження Валерій Федорович отримав Софійчин подарунок!
У Луцькому районі відремонтували міст. ФОТО
Завершили роботи на правій частині штучної споруди на дорозі Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі –Любешів – Дольськ, неподалік міста Ківерці. Завдяки чому покращили транспортне сполучення між цим населеним пунктом та обласним центром Волині.
Не спала, щоб не погас вогонь: у бабусі, яка живе в полі на Волині, з'явилася власна сонячна панель
Коли волонтери кілька років тому вперше завітали до 87-річної пані Ганни у село Кримне Старовижівського району, вона зізналася: три доби нічого не їла. Аби зігрітися, вона з самого ранку топила піч, а вночі не спала, щоб вогонь не погас. Старість, холод, розчарування і темрява — жінка була покинута в розваленій хатині без жодних умов для життя посеред поля на Волині.
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
На Театральному майдані у Луцьку вже сьогодні, 13 липня, відкривають для відвідувачів масштабний арт-проєкт «Модуль тимчасовості» (МОТ), складений із 27 контейнерів-модулів. Він діятиме протягом місяця, до 13 серпня.
Волинські рятувальники проходять навчання з керування БпЛА. ФОТО
Чергова група волинських рятувальників проходить навчання з керування БпЛА.
Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
На Волині повернули у власність держави земельну ділянку вартістю 95 мільйонів
На Волині у власність держави повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення площею понад 32 га і вартістю 95 мільйонів гривень.
У місті на Волині зведуть житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну
На 5-му мікрорайоні Нововолинська буде житловий комплекс для сімей, які втратили дім через війну.
Аби прочитати текст повністю, натисніть на заголовок
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