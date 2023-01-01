Генерал Тарнавський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

Олександр Тарнавський підтвердив, що Сполучені Штати вже передали Україні касетні боєприпаси.



Про це він сказав у коментарі CNN, пише



«Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити <ситуацію на полі бою>», — сказав Тарнавський.



За його словами, росіяни теж розуміють, що з цими боєприпасами українські війська матимуть перевагу. Тому, на думку генерала, окупанти «віддадуть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися».



Вище керівництво України визначатиметься з ділянками території, де можна використовувати касетні боєприпаси, додав Тарнавський і відзначив, що «це дуже потужна зброя».



Генерал наголосив, що ці боєприпаси заборонено використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. США заявляли, що отримали письмові гарантії від України про те, що ЗСУ не використовуватимуть касетні боєприпаси в районах із цивільним населенням.



Про касетні боєприпаси



Касетні засоби ураження (бомби, боєприпаси, снаряди) містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.



У 2008 році понад 100 країн на конференції в Дубліні ухвалили угоду про заборону касетних бомб, оскільки ті є «ненадійною та неточною зброєю», яка часто вражає цивільних навіть після закінчення збройного конфлікту. Проти договору виступила низка країн, зокрема росія та Сполучені Штати. Україна також не приєдналася до цієї конвенції.



Пентагон 7 липня оголосив про надання Україні нового військового пакета допомоги, який, зокрема, містить касетні артилерійські снаряди DPICM. У Пентагоні зазначали, що ці боєприпаси додадуть протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою.



Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що є п'ять принципів, за якими Україна використовуватиме нове озброєння. Зокрема, касетні снаряди будуть застосовувати лише проти російських військ на тимчасово окупованих територіях, а після перемоги зони використання цих боєприпасів стануть пріоритетними для розмінування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач «Таврії» генералй підтвердив, що Сполучені Штати вже передали Україні касетні боєприпаси.Про це він сказав у коментарі CNN, пише Громадське «Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити <ситуацію на полі бою>», — сказав Тарнавський.За його словами, росіяни теж розуміють, що з цими боєприпасами українські війська матимуть перевагу. Тому, на думку генерала, окупанти «віддадуть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися».Вище керівництво України визначатиметься з ділянками території, де можна використовувати касетні боєприпаси, додав Тарнавський і відзначив, що «це дуже потужна зброя».Генерал наголосив, що ці боєприпаси заборонено використовувати в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. США заявляли, що отримали письмові гарантії від України про те, що ЗСУ не використовуватимуть касетні боєприпаси в районах із цивільним населенням.Про касетні боєприпасиКасетні засоби ураження (бомби, боєприпаси, снаряди) містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.У 2008 році понад 100 країн на конференції в Дубліні ухвалили угоду про заборону касетних бомб, оскільки ті є «ненадійною та неточною зброєю», яка часто вражає цивільних навіть після закінчення збройного конфлікту. Проти договору виступила низка країн, зокрема росія та Сполучені Штати. Україна також не приєдналася до цієї конвенції.Пентагон 7 липня оголосив про надання Україні нового військового пакета допомоги, який, зокрема, містить касетні артилерійські снаряди DPICM. У Пентагоні зазначали, що ці боєприпаси додадуть протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою.Міністр оборонизапевнив, що є п'ять принципів, за якими Україна використовуватиме нове озброєння. Зокрема, касетні снаряди будуть застосовувати лише проти російських військ на тимчасово окупованих територіях, а після перемоги зони використання цих боєприпасів стануть пріоритетними для розмінування.

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