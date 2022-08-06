У Болгарії думають про передання Україні 100 БТРів





Про це заявив депутат від коаліції «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія» Івайло Мірчев, - пише



Мірчев розповів, що бронетранспортери випустили в 1960-1970-х роках, тоді машини придбали внутрішні війська.



Зазначалося, що ці броньовані машини ніколи не використовувалися за призначенням, а деякі з них технічно несправні.



З цією передачею болгарські політики розраховують отримати на заміну бронетехніку від Сполучених Штатів.



«Наша мета полягає в тому, щоб після того, як ми надішлемо ці близько 100 бронетранспортерів, ми отримали американську допомогу для зміцнення нашої обороноздатності. Сподіваємося, що пропозиція яка була станом на грудень 2022 року, все ще актуальна. Переговори тривають», – розповів Мірчев.



До реалізації ініціативи залучені прем’єр-міністр Ніколай Денков, міністри внутрішніх справ і оборони, голова парламентського комітету з питань оборони Хрісто Гаджев, лідер партії ГЄРБ (партнер «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія» в проурядовій коаліції) Бойко Борисов.



Планується, що проєкт рішення буде поданий до парламенту і підтриманий більшістю, яку представляють ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія», а також «Рух за права і свободи».



Імовірно, мова йде про передачу застарілих радянських бронетранспортерів БТР-60, які почали виготовляти у 1960-х роках.



На заміну Болгарія потенційно може отримати від Сполучених Штатів бронетранспортери M1117.



Ще у 2007 році Болгарія уклала угоду із фірмою Textron Land Systems на закупівлю броньованих машин M1117.



Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати відправлять Україні бронемашини M1117.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Болгарія розгляне передачу Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС як оборонну допомогу.Про це заявив депутат від коаліції «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія», - пише Мілітарний Мірчев розповів, що бронетранспортери випустили в 1960-1970-х роках, тоді машини придбали внутрішні війська.Зазначалося, що ці броньовані машини ніколи не використовувалися за призначенням, а деякі з них технічно несправні.З цією передачею болгарські політики розраховують отримати на заміну бронетехніку від Сполучених Штатів.«Наша мета полягає в тому, щоб після того, як ми надішлемо ці близько 100 бронетранспортерів, ми отримали американську допомогу для зміцнення нашої обороноздатності. Сподіваємося, що пропозиція яка була станом на грудень 2022 року, все ще актуальна. Переговори тривають», – розповів Мірчев.До реалізації ініціативи залучені прем’єр-міністр Ніколай Денков, міністри внутрішніх справ і оборони, голова парламентського комітету з питань оборони, лідер партії ГЄРБ (партнер «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія» в проурядовій коаліції) Бойко Борисов.Планується, що проєкт рішення буде поданий до парламенту і підтриманий більшістю, яку представляють ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія», а також «Рух за права і свободи».Імовірно, мова йде про передачу застарілих радянських бронетранспортерів БТР-60, які почали виготовляти у 1960-х роках.На заміну Болгарія потенційно може отримати від Сполучених Штатів бронетранспортери M1117.Ще у 2007 році Болгарія уклала угоду із фірмою Textron Land Systems на закупівлю броньованих машин M1117.Нагадаємо, у листопаді 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати відправлять Україні бронемашини M1117.

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