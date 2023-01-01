На Волині розшукують 73-річну жінку, яка страждає на втрату пам'яті
Сьогодні, 02:17
Поліція розшукує безвісти зниклу 73-річну жительку Луцького району, яка пішла з дому три дні тому.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Комаровську Валентину Архипівну, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини. Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.
ЇЇ прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.
Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.
Поліцейські просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Комаровську Валентину Архипівну, 1 лютого 1950 року народження, жительку села Липини. Жінка 10 липня пішла з дому та по даний час місцезнаходження її невідоме.
ЇЇ прикмети: на вигляд 73 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, сиве волосся.
На момент зникнення була одягнена: у синій халат та синю кофту.
Особливі прикмети: може втрачати пам'ять.
Поліцейські просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0965306796 або 102.
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