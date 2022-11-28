У Луцьку чоловік затримав п'яного водія до приїзду поліції
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині чоловік побачив нетверезого водія й затримав його до приїзду поліції.
Про це повідомили у патрульній поліції у Волинській області.
Подія сталася 12 липня, пізно ввечері, на проспекті Перемоги. Патрульним надійшло повідомлення від небайдужого громадянина. Він повідомив, що став очевидцем правопорушення: на його очах керманич автомобіля Volkswagen наїхав на обмежувачі руху, що встановлені у дворі будинку. Коли ж підійшов ближче, то побачив, що водій — нетверезий. Чоловік не дозволив керманичу рухатися далі у такому стані та подзвонив у поліцію.
Інспектори, які прибули на місце події, застали там заявника та порушника. В останнього і справді були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Крім того, він не пред'явив охоронцям порядку документів на право керування.
На кермувальника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
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Про це повідомили у патрульній поліції у Волинській області.
Подія сталася 12 липня, пізно ввечері, на проспекті Перемоги. Патрульним надійшло повідомлення від небайдужого громадянина. Він повідомив, що став очевидцем правопорушення: на його очах керманич автомобіля Volkswagen наїхав на обмежувачі руху, що встановлені у дворі будинку. Коли ж підійшов ближче, то побачив, що водій — нетверезий. Чоловік не дозволив керманичу рухатися далі у такому стані та подзвонив у поліцію.
Інспектори, які прибули на місце події, застали там заявника та порушника. В останнього і справді були наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Крім того, він не пред'явив охоронцям порядку документів на право керування.
На кермувальника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
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