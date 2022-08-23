На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
Сьогодні, 06:31
13-го липня до виконання обов’язків директора шахти «Бужанська», що знаходиться неподалік Нововолинська, приступив Олександр Назарук.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.
Інформацію підтвердив керівник ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер.
Попередній т.в.о директора шахти був Сергій Култаєв.
Новопризначений Назарук раніше працював на Бужанці начальником дільниці.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.
Інформацію підтвердив керівник ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер.
Попередній т.в.о директора шахти був Сергій Култаєв.
Новопризначений Назарук раніше працював на Бужанці начальником дільниці.
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