На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ

На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ
13-го липня до виконання обов’язків директора шахти «Бужанська», що знаходиться неподалік Нововолинська, приступив Олександр Назарук.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.

Інформацію підтвердив керівник ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер.

Попередній т.в.о директора шахти був Сергій Култаєв.

Новопризначений Назарук раніше працював на Бужанці начальником дільниці.

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Теги: Бужанська, шахта
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