На шахту «Бужанська» на Волині призначили нового керівника, – ЗМІ

Олександр Назарук.



Про це повідомляє



Інформацію підтвердив керівник ДП «Волиньвугілля» Микола Шикер.



Попередній т.в.о директора шахти був Сергій Култаєв.



Новопризначений Назарук раніше працював на Бужанці начальником дільниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13-го липня до виконання обов’язків директора шахти «Бужанська», що знаходиться неподалік Нововолинська, приступивПро це повідомляє БУГ , посилаючись на власні джерела.Інформацію підтвердив керівник ДП «Волиньвугілля»Попередній т.в.о директора шахти бувНовопризначений Назарук раніше працював на Бужанці начальником дільниці.

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