14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження керівник Волинської регіональної філії компанії ПрАТ «Датагруп» Анастасій Мельничук.
Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.
Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.
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Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.
Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.
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