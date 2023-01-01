14 липня на Волині: гортаючи календар

Анастасій Мельничук.



Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.



Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначає день народження керівник Волинської регіональної філії компанії ПрАТ «Датагруп»Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки(на фото).Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

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