Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 14 липня, на Волині очікується хмарна погода. Вночі - значний дощ, вдень - помірний, місцями значний дощ. Гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку буде хмарно. Вночі - значний дощ, вдень - помірний дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі 16-18° тепла, вдень 24-26° тепла.
Народний прогноз погоди: 14 липня відзначається день пам'яті святих чудотворців безсрібників Косми й Даміана. У селян у цей час починалась косовиця: "Кузьма і Дем'ян прийшли – на косовицю пішли". До цього часу поспіває малина, перші овочі. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення з аґрусу. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку буде хмарно. Вночі - значний дощ, вдень - помірний дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі 16-18° тепла, вдень 24-26° тепла.
Народний прогноз погоди: 14 липня відзначається день пам'яті святих чудотворців безсрібників Косми й Даміана. У селян у цей час починалась косовиця: "Кузьма і Дем'ян прийшли – на косовицю пішли". До цього часу поспіває малина, перші овочі. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення з аґрусу. У минулі часи помітили, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.
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