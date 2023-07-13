В Україні з'явилася перша база даних щодо нерухомості УПЦ МП





Про це йдеться на сайті центру, пише



Усі дані взяли з державних реєстрів станом на травень 2023 року



"Спочатку ми сформували список усіх організацій, у назві яких є слово «православний» (у різних відмінках), включаючи зареєстровані релігійні громади. Після того виокремили організації УПЦ МП, очистивши список від інших православних конфесій і деномінацій. Додатково ми порівняли отриманий список з реєстром церков УПЦ від Opendatabot і виявили, що частина громад уже перейшли до Православної церкви України (ПЦУ), проте у реєстрі Opendatabot вони досі вказані як УПЦ", - розповіли активісти.



Зібрані дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.



Активісти нанесли інформацію на карту з прив’язкою до конкретних адрес. Тож навівши курсор на конкретну точку, можна отримати інформацію про наявність і приналежність цього майна, побачити межі ділянок чи конкретні будівлі. Для того, аби дізнатися про майно УПЦ МП у певній місцевості, можна скористатися пошуком на карті чи масштабуванням.



У NGL.media зазначили - майно УПЦ МП в Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини вказали тільки те, що досі зареєстроване за українським законодавством.



"Частину майна, особливо у сільській місцевості, ми не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим. Тому ми створили ще один пошуковий рядок під картою, скориставшись яким можна отримати таблицю з повним списком майна", - додали в центрі.



Наразі на порталі можна побачити 2876 будівель та 3800 земельних ділянок, які належать УПЦ.



Нагадаємо, днями предстоятель ПЦУ Епіфаній у співслужінні архієреїв та духовенства освятив монастир святого Іоана Хрестителя у Дрогобичі Львівської області. До травня 2022 року цей храм належав до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Пізніше релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України (ПЦУ).



Тим часом у місті Біла Церква Київської області мешканці прийшли до Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Однак між прихильниками УПЦ МП та містянами сталися сутички.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незалежний антикорупційний центр NGL.media разом із YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість, зареєстровану на УПЦ МП в Україні.Про це йдеться на сайті центру, пише LB.u a.Усі дані взяли з державних реєстрів станом на травень 2023 року"Спочатку ми сформували список усіх організацій, у назві яких є слово «православний» (у різних відмінках), включаючи зареєстровані релігійні громади. Після того виокремили організації УПЦ МП, очистивши список від інших православних конфесій і деномінацій. Додатково ми порівняли отриманий список з реєстром церков УПЦ від Opendatabot і виявили, що частина громад уже перейшли до Православної церкви України (ПЦУ), проте у реєстрі Opendatabot вони досі вказані як УПЦ", - розповіли активісти.Зібрані дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.Активісти нанесли інформацію на карту з прив’язкою до конкретних адрес. Тож навівши курсор на конкретну точку, можна отримати інформацію про наявність і приналежність цього майна, побачити межі ділянок чи конкретні будівлі. Для того, аби дізнатися про майно УПЦ МП у певній місцевості, можна скористатися пошуком на карті чи масштабуванням.У NGL.media зазначили - майно УПЦ МП в Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини вказали тільки те, що досі зареєстроване за українським законодавством."Частину майна, особливо у сільській місцевості, ми не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим. Тому ми створили ще один пошуковий рядок під картою, скориставшись яким можна отримати таблицю з повним списком майна", - додали в центрі.Наразі на порталі можна побачити 2876 будівель та 3800 земельних ділянок, які належать УПЦ.Нагадаємо, днями предстоятель ПЦУ Епіфаній у співслужінні архієреїв та духовенства освятив монастир святого Іоана Хрестителя у Дрогобичі Львівської області. До травня 2022 року цей храм належав до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Пізніше релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України (ПЦУ).Тим часом у місті Біла Церква Київської області мешканці прийшли до Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Однак між прихильниками УПЦ МП та містянами сталися сутички.

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