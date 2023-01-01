Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми





Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).



Зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області.



Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.



Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш «вразливих» місцях обох транспортних шляхів.



Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року.



За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.



Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф воював проти сил АТО на сході України.



Тоді він перебував у складі терористичних угруповань «Оплот» і «Хан», а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.



Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.



Згодом він отримав завданнями від російського гру – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.



Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 10 років за ґратами проведе російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).Зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області.Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш «вразливих» місцях обох транспортних шляхів.Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року.За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф воював проти сил АТО на сході України.Тоді він перебував у складі терористичних угруповань «Оплот» і «Хан», а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.Згодом він отримав завданнями від російського гру – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

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