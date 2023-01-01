Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні

Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні
В Україну вдалося повернути тіла 62 оборонців з тимчасово окупованих територій, з них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», — йдеться у повдіомленні.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, – ДПСУ
Сьогодні, 13:30
Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні
Сьогодні, 13:15
Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 13:05
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, – ДПСУ
Сьогодні, 13:30
 0
Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні
Сьогодні, 13:15
 0
Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:57
 0
Загибель чоловіка під бетонною плитою на Волині: у поліції розповіли деталі трагедії
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8