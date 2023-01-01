Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників: четверо з них померли у полоні





Про це



«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», — йдеться у повдіомленні.



Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.



Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну вдалося повернути тіла 62 оборонців з тимчасово окупованих територій, з них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», — йдеться у повдіомленні.Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

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