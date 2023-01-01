На Волині затримали водія з підробленим посвідченням
Сьогодні, 12:15
У Ковелі патрульні виявили водійське посвідчення з ознаками підробки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 13-ї години патрульні саме контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TRuCAM на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.
Вони зупинили автомобіль Skoda Octavia, керманич якого в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 91 км/год. Щоб скласти адмінматеріал, поліцейські попросили чоловіка надати відповідні документи на право керування. А під час перевірки водійського посвідчення виявили, що його серія та номер, належить посвідченню зовсім іншої людини.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині відомості за цим фактом уже внесли в ЄРДР за ст. 358 (Підроблення документів) ККУ.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Близько 13-ї години патрульні саме контролювали швидкісний режим за допомогою приладу TRuCAM на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.
Вони зупинили автомобіль Skoda Octavia, керманич якого в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 91 км/год. Щоб скласти адмінматеріал, поліцейські попросили чоловіка надати відповідні документи на право керування. А під час перевірки водійського посвідчення виявили, що його серія та номер, належить посвідченню зовсім іншої людини.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Нині відомості за цим фактом уже внесли в ЄРДР за ст. 358 (Підроблення документів) ККУ.
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