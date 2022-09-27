«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину

— начальник групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Волинській області. Уже 14 років він очолює піротехніків Волині. Нині він разом з колегами вчергове працює на Донеччині, де розміновують деокуповані території, аби кожен крок громадян нашої країни рідною землею став безпечним!Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.“Кожна така ротація — це випробування на міцність. Але надихає та змушує іти вперед думка, що кожен виявлений та знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Ми там, де найбільш потрібні”, - каже Віталій Галаша.У ці дні волинські піротехінки на чолі з Віталієм Галашею працюють над розмінуванням територій, прилеглих до ліній передач поблизу одного з населених пунктів Донеччини, аби забезпечити працівникам енергетичної галузі безпечні умови роботи з відновлення електропостачання.Тож, кожен ліквідований боєприпас — це їхній внесок у Перемогу.