«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину

«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
Віталій Галаша — начальник групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Волинській області. Уже 14 років він очолює піротехніків Волині. Нині він разом з колегами вчергове працює на Донеччині, де розміновують деокуповані території, аби кожен крок громадян нашої країни рідною землею став безпечним!

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

“Кожна така ротація — це випробування на міцність. Але надихає та змушує іти вперед думка, що кожен виявлений та знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Ми там, де найбільш потрібні”, - каже Віталій Галаша.

У ці дні волинські піротехінки на чолі з Віталієм Галашею працюють над розмінуванням територій, прилеглих до ліній передач поблизу одного з населених пунктів Донеччини, аби забезпечити працівникам енергетичної галузі безпечні умови роботи з відновлення електропостачання.

Тож, кожен ліквідований боєприпас — це їхній внесок у Перемогу.
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину

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Теги: Волинь, піротехніки, Донеччина
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