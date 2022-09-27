«Кожен знешкоджений боєприпас – це врятоване життя», – волинський піротехнік, який розміновує Донеччину
Сьогодні, 11:50
Віталій Галаша — начальник групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Волинській області. Уже 14 років він очолює піротехніків Волині. Нині він разом з колегами вчергове працює на Донеччині, де розміновують деокуповані території, аби кожен крок громадян нашої країни рідною землею став безпечним!
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
“Кожна така ротація — це випробування на міцність. Але надихає та змушує іти вперед думка, що кожен виявлений та знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Ми там, де найбільш потрібні”, - каже Віталій Галаша.
У ці дні волинські піротехінки на чолі з Віталієм Галашею працюють над розмінуванням територій, прилеглих до ліній передач поблизу одного з населених пунктів Донеччини, аби забезпечити працівникам енергетичної галузі безпечні умови роботи з відновлення електропостачання.
Тож, кожен ліквідований боєприпас — це їхній внесок у Перемогу.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
“Кожна така ротація — це випробування на міцність. Але надихає та змушує іти вперед думка, що кожен виявлений та знешкоджений боєприпас — це врятоване життя. Ми там, де найбільш потрібні”, - каже Віталій Галаша.
У ці дні волинські піротехінки на чолі з Віталієм Галашею працюють над розмінуванням територій, прилеглих до ліній передач поблизу одного з населених пунктів Донеччини, аби забезпечити працівникам енергетичної галузі безпечні умови роботи з відновлення електропостачання.
Тож, кожен ліквідований боєприпас — це їхній внесок у Перемогу.
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