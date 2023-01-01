Renault в'їхав у лафет з легковиками: повідомили деталі ДТП на Володимирській

Renault в'їхав у лафет з легковиками: повідомили деталі ДТП на Володимирській
Дорожньо-транспортна пригода за участю лафету Mercedes-Benz та Renault Kangoo трапилася сьогодні, 14 липня, близько 9-ї години.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у патрульній поліції.

Патрульні встановили, що водій лафету Mercedes-Benz з напівпричепом Boro, рухаючись вулицею Володимирською, повертав на вулицю Центральну та не надав переваги у русі автомобілю Renault Kangoo.

Відбулося зіткнення: Renault в’їхав в напівпричіп, на якому перевозилися легковики.

Renault в'їхав у лафет з легковиками: повідомили деталі ДТП на Володимирській


Медики оглянули водіїв, тілесних ушкоджень ніхто не отримав.

Патрульні склали протокол на водія лафети за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП.

Фото з соціальних мереж

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Теги: Луцьк, ДТП, Володимирська
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