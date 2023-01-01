У Луцьку на Володимирській – ДТП: автівки зазнали значних ушкоджень. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працює патрульна поліція.



Інформації про постраждалих наразі немає.



Деталі – згодом.





Фото із соціальних мереж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 липня, вранці на вулиці Володимирській у Луцьку сталася аварія за участю двох авто.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працює патрульна поліція.Інформації про постраждалих наразі немає.Деталі – згодом.

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