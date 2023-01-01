У Луцьку на Володимирській – ДТП: автівки зазнали значних ушкоджень. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Сьогодні, 14 липня, вранці на вулиці Володимирській у Луцьку сталася аварія за участю двох авто.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працює патрульна поліція.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі – згодом.
Фото із соціальних мереж
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що дві автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На місці ДТП працює патрульна поліція.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі – згодом.
Фото із соціальних мереж
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