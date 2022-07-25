Нацвідбір на «Євробачення-2024»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині – серед фіналістів
Сьогодні, 12:05
Оголосили імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні. Серед фіналістів - 18-річний волинянин Ярослав Карпук, який який виступає під псевдонімом Yaktak.
Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу, пише Суспільне.
Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
До фіналу національного відбору увійшли:
✔ alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
✔ Drevo — Endless chain.
✔ INGRET — Keeper.
✔ MÉLOVIN — DREAMER.
✔ NAHABA — GLASSS.
✔ NAZVA — Slavic English.
✔ SKYLERR — Time is running out.
✔ YAGODY — Tsunamia.
✔ YAKTAK — Lalala.
✔ Ziferblat — Place I Call Home.
"Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонгліста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у «відкритий космос». Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", — ділиться Дмитро Шуров (Pianoбой), музичний продюсер національного відбору на "Євробачення-2024".
За його словами — це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.
Деталі "Євробачення-2024"
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.
67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.
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Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу, пише Суспільне.
Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
До фіналу національного відбору увійшли:
✔ alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
✔ Drevo — Endless chain.
✔ INGRET — Keeper.
✔ MÉLOVIN — DREAMER.
✔ NAHABA — GLASSS.
✔ NAZVA — Slavic English.
✔ SKYLERR — Time is running out.
✔ YAGODY — Tsunamia.
✔ YAKTAK — Lalala.
✔ Ziferblat — Place I Call Home.
"Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонгліста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у «відкритий космос». Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", — ділиться Дмитро Шуров (Pianoбой), музичний продюсер національного відбору на "Євробачення-2024".
За його словами — це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.
Деталі "Євробачення-2024"
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.
67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.
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