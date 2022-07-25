Нацвідбір на «Євробачення-2024»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині – серед фіналістів

Серед фіналістів - 18-річний волинянин Ярослав Карпук, який який виступає під псевдонімом Yaktak.



Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу, пише



Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.



До фіналу національного відбору увійшли:



✔ alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.



✔ Drevo — Endless chain.



✔ INGRET — Keeper.



✔ MÉLOVIN — DREAMER.



✔ NAHABA — GLASSS.



✔ NAZVA — Slavic English.



✔ SKYLERR — Time is running out.



✔ YAGODY — Tsunamia.



✔ YAKTAK — Lalala.



✔ Ziferblat — Place I Call Home.



"Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонгліста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у «відкритий космос». Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", — ділиться Дмитро Шуров (Pianoбой), музичний продюсер національного відбору на "Євробачення-2024".



За його словами — це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.



Деталі "Євробачення-2024"



68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.



Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.



67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оголосили імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні., який який виступає під псевдонімом Yaktak.Серед учасників лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія" — воно визначить одинадцятого учасника фіналу, пише Суспільне Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.✔ alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.✔ Drevo — Endless chain.✔ INGRET — Keeper.✔ MÉLOVIN — DREAMER.✔ NAHABA — GLASSS.✔ NAZVA — Slavic English.✔ SKYLERR — Time is running out.✔ YAGODY — Tsunamia.✔ Ziferblat — Place I Call Home."Я дуже радію, що декілька учасників минулорічного лонгліста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у «відкритий космос». Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя", — ділиться(Pianoбой), музичний продюсер національного відбору на "Євробачення-2024".За його словами — це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представилаз піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.

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