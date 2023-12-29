Бійці 100-ої бригади отримали новорічні подарунки – самоскид та квадрокоптер
Сьогодні, 16:26
Новеньку повнопривідну вантажівку-самоскид Iveco, а також безпілотний авіаційний комплекс «Кажан» придбано для потреб 100-ої бригади ТрО коштом Камінь-Каширської громади.
Про це у повідомили у фейсбуці на сторінці 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Вантажний автомобіль вже активно використовується інженерними підрозділами Волинської бригади тероборони. Зокрема, самоскид щоденно доставляє щебінь та відсів для прокладання і ремонту фронтових доріг, які ведуть до позицій Волинської бригади тероборони на сході України. Зауважимо, що саме цими дорогами відбувається доставка боєприпасів та евакуація поранених.
Вже працює на майбутню Перемогу і безпілотний авіаційний комплекс «Кажан». Квадрокоптер «служить» в одному з підрозділів Камінь-Каширського батальйону 100 обр ТрО. «Кажан» заввиграшки піднімає 12 кг боєкомплекту й успішно справляється із задачами, пов’язаними зі знищенням живої сили та техніки противника", – йдеться удописі.
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Про це у повідомили у фейсбуці на сторінці 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Вантажний автомобіль вже активно використовується інженерними підрозділами Волинської бригади тероборони. Зокрема, самоскид щоденно доставляє щебінь та відсів для прокладання і ремонту фронтових доріг, які ведуть до позицій Волинської бригади тероборони на сході України. Зауважимо, що саме цими дорогами відбувається доставка боєприпасів та евакуація поранених.
Вже працює на майбутню Перемогу і безпілотний авіаційний комплекс «Кажан». Квадрокоптер «служить» в одному з підрозділів Камінь-Каширського батальйону 100 обр ТрО. «Кажан» заввиграшки піднімає 12 кг боєкомплекту й успішно справляється із задачами, пов’язаними зі знищенням живої сили та техніки противника", – йдеться удописі.
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